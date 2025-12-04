Kazım Koyuncu'nun şarkısı için açılan tazminat davası tatlıya bağlandı! - Son Dakika
04.12.2025 10:52  Güncelleme: 13:45
Müziğin efsane ismi Kazım Koyuncu'nun mirasçısı Niyazi Koyuncu, ünlü sanatçının "Uy Aha" şarkısının izinsiz paylaşıldığı gerekçesiyle öğretmen Kadir Can Uslu'dan talep ettiği 50 bin TL'lik tazminat şikayetini geri çekti.

Olay, Uslu'nun sosyal medyada şarkıyı paylaşmasının ardından emniyete çağrılmasıyla gündeme gelmişti. Ancak Uslu'ya gelen açıklama, herkesin içini rahatlattı: Şikayet sehven yapılmış ve mirasçı taraf artık konunun takipçisi olmayacağını duyurdu.

USLU, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Bana şikayetin sehven yapıldığını belirten bir mail geldi. Kazım Koyuncu'yu çok severdim, eserlerini her zaman keyifle dinlerdim. Neyse ki konu tatlıya bağlandı."

Avukatlık bürosundan yapılan aramada da durum teyit edildi; şikayet, stajyer avukatın hatasıyla gerçekleşmiş. Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Kazım Koyuncu'nun eserleri ve hatırası ise böylece korunmaya devam ediyor.

Bu gelişme, hem hayranlarını hem de sosyal medya kullanıcılarını rahatlatan bir sonla noktalandı.

Kaynak: İHA

Niyazi Koyuncu, Kazım Koyuncu, Müzik, Sanat, Yerel, Son Dakika

