RAMS Başakşehir FK, Galatasaray'da forma giyen Kazımcan Karataş ile 2025-2026 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, Galatasaray Spor Kulübü'nde forma giyen Kazımcan Karataş ile 2025-2026 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Kazımcan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
Son Dakika › Spor › Kazımcan Karataş RAMS Başakşehir'e Kiralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?