Son Dakika Haberleri: Kazma Küreklerle Karlı Dağları Aşıp, İmece Usulüyle Arızayı Giderdiler

Kazma Küreklerle Karlı Dağları Aşıp, İmece Usulüyle Arızayı Giderdiler

1 saat önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Güney Şube Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşlar, kazma küreklerle karlı dağları aşarak imece usulü içme suyu arızasını giderdi.

Kazma Küreklerle Karlı Dağları Aşıp, İmece Usulüyle Arızayı Giderdiler, System.String[]
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Güney Şube Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşlar, kazma küreklerle karlı dağları aşarak imece usulü içme suyu arızasını giderdi.

Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Bahçesaray ilçesinde, metrelerce karın kapattığı arıza yolunu yaya giden ekiplere Çatbayır Mahallesi sakinleri de kazma ve küreklerle yardıma koştu. Çatbayır Mahallesi'ne 1 Kilometre uzaklıkta bulunan arıza yerine giden yolun çığdan dolayı kapanması üzerine yaya yola çıkan ekiplerle vatandaşlar, kara bata çıka arıza bölgesine ulaştılar. Ağır kış şartlarında metrelerce karla mücadele ederek arızaya ulaşan ekipler, imece usulü yapılan çalışmanın ardından mahalleye tekrar suyun verilmesini sağladı.

Çatbayır Mahallesi sakinleri, VASKİ ekiplerine yaptıkları fedakarlıktan dolayı teşekkür ettiler. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:39 Kaynak: İHA

Bahçesaray, Güney, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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