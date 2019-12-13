KDK Başkanı Malkoç: "KDK toplumu diri tutan bir hak arama kanalıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel KDK Başkanı Malkoç: 'KDK toplumu diri tutan bir hak arama kanalıdır' - Son Dakika

KDK Başkanı Malkoç: "KDK toplumu diri tutan bir hak arama kanalıdır"

6 saat önce

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Şeref Malkoç, "KDK toplumu diri tutan bir hak arama kanalıdır" dedi.

KDK Başkanı Malkoç:

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Şeref Malkoç, "KDK toplumu diri tutan bir hak arama kanalıdır" dedi.


Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, (SETA) 10 Aralık 1948'de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin ilan edilmesine atfen "İnsan Hakları Koruma Paneli" düzenledi. Panelde konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'nin şimdiki ve 20 yıl önceki durumunu karşılaştırarak, "Türkiye'de son 15 yılda her alanda olduğu gibi insan hakları alanında da çok büyük değişimler oldu. Ancak insan nimetin içinde olduğu zaman bu nimeti gereğince idrak edemiyor. Türkiye'de bundan 20 yıl önce özel mahkemeler vardı, astığı astık, kestiği kestik idi yahut askeri mahkemeler vardı sivilleri dahi yargılayan. Faili meçhul cinayetleri, işkenceyi ise artık hiç konuşmuyoruz. Uzlaşmacılık gibi yargı dışı alternatif çözüm yolları getirildi bugün. Oysa geçmişte Refah Partisi'nin kapatılma nedenlerinden birisi yargı dışı alternatif yollar getirmeye çalışmasıydı. Bugün yargıyı rahatlatan çözümler geçmişte parti kapatma nedeni oluyordu. Milli Güvenlik Kurulları, cumhurbaşkanlığı seçimleri hep olaylı geçerdi" diye konuştu.


"Türkiye'de hak ve özgürlükler ileri düzeyde, yeter ki halkımız haklarını bilsin"


Uluslararası alanda hak ve özgürlük mevzuatı açısından Türkiye'nin son derece iyi bir yerde olduğunu belirten Malkoç, "Kişisel Verileri Koruma Kurulu, TİHEK, Dilekçe Komisyonu, Etik Kurulu, KDK, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı, insan hakları alanında ülkemizde yaşanan çok önemli gelişmelerdir. Bunlar toplumu diri tutan hak arama kanallarıdır. Bu ortamı zehirleyen terördür, örgüt hadiseleridir. PKK'ya, FETÖ'ye, DEAŞ'a karşı önlem alınması için OHAL ilan edilmek zorunda kalındı. OHAL kalktı ancak nasıl hastalıktan çıkan insan bir iyileşme dönemi geçiriyorsa Türkiye de hak ve özgürlükler açısından bir nekahat dönemi yaşıyor. Bizlere, STK'lara, üniversitelere düşen bu nekahat dönemini Türkiye'nin bir an önce aşmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.


"İyi insanların, güzel insanların çabası güzellikleri arttırmak, çirkinlikleri engellemektir"


KDK olarak yaptıkları çalışmaları da anlatan Malkoç, uzlaşmanın insanın fıtratında yer aldığını ifade ederek şunları kaydetti:


"Dünyadaki tüm imkanlar insanın emrine verilmiş. Bu mükemmel varlıktan, insandan sadece adaletli olması isteniyor. İyi insanların, güzel insanların çabası güzellikleri arttırmak, çirkinlikleri engellemektir. İdarenin iyi olması için çalışan yapıların görevi de budur. İnsan bir sorun çıktığında uzlaşmaya çalışır, çünkü bu fıtrat gereğidir. Mahkeme kararında mutlaka bir taraf üzülürken, uzlaşma ve anlaşmada iki tarafın da mutlu olma ihtimali çok yüksektir. Biz de bir uzlaşma mekanizmasıyız. Elbette toplumda ihtilaf olacaktır ama anlaşarak çözmek en önemli meseledir. Biz bütün Türkiye'yi dolaşıyoruz ve gördüğümüz şu, eğer insanımız hakkını aramak konusunda daha dikkatli olsa var olan sorunların yarısı inanın çözülecektir. Gittiğimiz illerde STK'ları, muhtarları, ilin mülki amirlerini bir araya getirip bir kürsü kurarak şikayetleri alıyor, aynı ortamdaki idare yetkililerinin dinlemesini sağlıyoruz. Bu çalışmayı 30 ilde gerçekleştirdik. 105 üniversitede Ombudsmanlık toplulukları kurduk, 55 üniversiteye gidip gençlerle buluştuk." - ANKARA

Şeref Malkoç, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:02 Kaynak: İHA
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