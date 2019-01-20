Son Dakika Haberleri: Kdz. Ereğli Belediyespor Sakarya Deplasmanından 1 Puanla Döndü

Kdz. Ereğli Belediyespor Sakarya Deplasmanından 1 Puanla Döndü

27 dakika önce

BAL Ligi 10 Grupta ikinci yarının ilk maçında Sakarya deplasmanında lider Hendekspor'a konuk olan Kdz. Ereğli Belediyespor, kale direkleri ve rakip kaleciyi bir türlü geçemediği ve 68.dakikada 1-0 geriye düştüğü maçta, beraberliği 89.

Kdz. Ereğli Belediyespor Sakarya Deplasmanından 1 Puanla Döndü, System.String[]
BAL Ligi 10 Grupta ikinci yarının ilk maçında Sakarya deplasmanında lider Hendekspor'a konuk olan Kdz. Ereğli Belediyespor, kale direkleri ve rakip kaleciyi bir türlü geçemediği ve 68.dakikada 1-0 geriye düştüğü maçta, beraberliği 89.dakikada Oruj Balashlı'nın golü ile yakalayarak deplasmandan 1 puanla döndü.

Karşılaşmaya Yusuf Şenlik, Zeki Gündoğdu, Ozan Aydın, Vijdan Aladağ, Erol Durbakan, Enis Gül, Gökay Yiğit, Gökhan Kaya, Volkan Uluğ, Muhammet Enes Demir ve Koray Kurt ilk on biri ile çıkan eflatun beyazlılar daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk 15 dakikanın ardından oyun üstünlüğünü ele alırken, eflatun beyazlıların 18.dakikada Gökay Yiğit ile bulduğu gol ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayıldı. İlk yarının en önemli gol pozisyonuna da 30.dakikada yine Kdz. Ereğli Belediyespor girerken, bu dakikada Muhammet Enes karşı karşıya pozisyonda ev sahibi ekip kalecisini geçemedi

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 2.yarısına Volkan, Oruj Balashlı değişikliği ile başlayan eflatun beyazlılarda 57. dakikada Muhammed Enes'in vuruşu direkten döndü.

Ev sahibi ekip 68.dakikada 1-0 öne geçerken, bu golden sonra rakip kaleye yüklenen Ereğli Belediyespor Oruj Balashlı'nın golü ile beraberliği yakaladı.

Maç karşılıklı gollerle 1-1 bitti. Eflatun beyazlılar 15.hafta maçında 27 Ocak Pazar günü Kaynaşlı Belediyespor'u konuk edecek. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:02 Kaynak: İHA

Hendekspor, Eflatun, Sakarya, Spor
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