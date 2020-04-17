Kdz. Ereğli TSO bin aileye gıda yardımında bulundu - Son Dakika
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Kdz. Ereğli TSO bin aileye gıda yardımında bulundu

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, bu yıl Ramazan ayı öncesi Korona virüs salgını nedeniyle kapanan işyerlerinde işsiz kalan oda üyeleri ile ihtiyaç sahibi 1000 aileye kumanya yardımında bulunduklarını söyledi.

Kdz. Ereğli TSO bin aileye gıda yardımında bulundu, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, bu yıl Ramazan ayı öncesi Korona virüs salgını nedeniyle kapanan işyerlerinde işsiz kalan oda üyeleri ile ihtiyaç sahibi 1000 aileye kumanya yardımında bulunduklarını söyledi.


Kdz. Ereğli TSO Yönetimi her yıl Ramazan ayında yaptığı yardımları bu yıl öne çekerek Korona virüs salgını nedeniyle kapanan oda üyesi iş yerlerinden işsiz kalan ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımını gerçekleştirdi. Kdz. Ereğli TSO'dan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; "Her sene Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan gıda yardımı bu sene ilk defa, COVID-19 virüsü sebebiyle Yönetim Kurulunca alınan karar ile yardım paketlerinin kapanan oda üyesi firmalara, çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması kararlaştırıldı. Bu karar çerçevesinde yapılan tespit sonucu 1000'i aşkın gıda yardım paketi dağıtımı gerçekleştirildi. Gıda yardım paketleri, Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Türk, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Bakkaloğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Çaygeç, Tasin Tanyıldız, Özgür Erdoğan ve oda personeli tarafından hazırlanmış olup, tüm ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Konu ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş "Kapanan iş yerlerinde çalışan ancak bu dönemde işine gidemeyen emekçi arkadaşlarımıza bu yardım, 2655 Odamıza kayıtlı üyemizin armağanıdır. Ümit ediyoruz ki COVID-19 Koronavirüs salgını kısa zamanda son bulacak; hep birlikte eski günlerimize ve işlerimize döneceğiz. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde atlatacağımıza gönülden inanıyorum. Evde kal Ereğli" mesajı verdi." - ZONGULDAK

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 12:23 Kaynak: İHA

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