Son Dakika Haberleri: Kdz. Ereğli TSO üyelerini yapı fuarına götürdü
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Kdz. Ereğli TSO üyelerini yapı fuarına götürdü

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi Yapı Fuarı Turkey Build İstanbul fuarına katıldı.

Kdz. Ereğli TSO üyelerini yapı fuarına götürdü, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi Yapı Fuarı Turkey Build İstanbul fuarına katıldı.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, yönetim ve üyeler inşaat sektöründe değişik alanlarda faaliyet gösteren Yapı-Fuarı Turkey Build İstanbul Fuarına katılarak incelemelerde bulundu. Sabah saatlerinden itibaren fuarda incelemelerde bulunan üyeler, yeni çıkan ürünler hakkında bilgi aldı.

Katılım sonrası Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri Başkan Keleş ve yönetimine teşekkür ederek bu gibi ziyaretlerin artırılmasını istedi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:41 Kaynak: İHA
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