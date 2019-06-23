Kdz. Ereğli TSO üyelerini yapı fuarına götürdü
1 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi Yapı Fuarı Turkey Build İstanbul fuarına katıldı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:41 Kaynak: İHA
'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi Yapı Fuarı Turkey Build İstanbul
fuarına katıldı.
Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş
, yönetim ve üyeler inşaat sektöründe değişik alanlarda faaliyet gösteren Yapı-Fuarı Turkey Build İstanbul Fuarına katılarak incelemelerde bulundu. Sabah
saatlerinden itibaren fuarda incelemelerde bulunan üyeler, yeni çıkan ürünler hakkında bilgi aldı.
Katılım sonrası Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri Başkan Keleş ve yönetimine teşekkür ederek bu gibi ziyaretlerin artırılmasını istedi. - ZONGULDAK
Burak Yılmaz'ın menajeri İtalyan basınına konuştu: Görüşmeler bitti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 10 günde 3-4 transferi açıklayacağız
23 Haziran İstanbul seçiminde dikkat çeken rakamlar
Oyunu kullanan ünlü isimlerin 23 Haziran paylaşımları