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Keban'da TOKİ 88 konut yapacak - Son Dakika

Keban'da TOKİ 88 konut yapacak

18.02.2022 15:48
Keban'da TOKİ 88 konut yapacak

Keban ilçesinde TOKİ 88 konut yapacak.

Keban ilçesinde TOKİ 88 konut yapacak.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Değirmenbaşı Mahallesinde 88 konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinde yapım ihalesinin 19 Nisan'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Girişimleri için AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık'a teşekkür eden Atlı, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretimde ilçemizde yaşanan konut sıkıntılarının giderilmesi ve yaşanan göç olaylarının önüne geçilmesi için TOKİ tarafından belediyemize ait taşınmazlar üzerine toplu konut yapımı konusunda talep dosyamızı sunmuştum. TOKİ tarafından yapılacak olan 88 konutun, yapım ihalesi 19 Nisan'da gerçekleşecektir."

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Değirmenbaşı, Fethiye Atlı, Nisan, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keban'da TOKİ 88 konut yapacak - Son Dakika


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