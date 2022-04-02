Kebapçıda yangın çıktı, yanındaki dört binayla birlikte itfaiye aracı da yandı - Son Dakika
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Kebapçıda yangın çıktı, yanındaki dört binayla birlikte itfaiye aracı da yandı

02.04.2022 15:20

Sarıyer'de, yarı ahşap bir binada bulunan kebapçıda başlayan yangın büyüyerek çevresindeki 4 binaya sıçradı. Binalar hızla tahliye edilirken yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Küle dönen beş binanın yanı sıra; itfaiye araçlarında biri de yanarak alev topuna döndü.

Sarıyer Bahçeköy İnönü Caddesi Serhatter Sokak üzerinde bulunan bir kebapçıda bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangının kebapçının arka bahçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıktığı öğrenilirken, alevler rüzgarın etkisiyle 5 binaya sıçradı. Evleri alev alev yanan vatandaşlar itfaiyecilere tepki gösterdi.

Sarıyer'de evi yanan vatandaştan itfaiyecilere tepki

"KARDEŞİMİN HATIRALARI GİTTİ ONA ÇOK ÜZÜLDÜK"

Kardeşinin hatıralarının gittiği için üzülen Ayşe Ak, "Herhalde o lahmacundan olmuş gaz sıkışması diyorlar. Hani ilk gelen itfaiyeden de bir performans alınamayınca, biraz uzayınca büyükşehirden gelene kadar bu haldeyiz yani. Bütün mahalle kül oldu diyelim. Kız kardeşim benim rahmetli oldu. Onun resimlerini vardı ona üzüldük. Eve üzülmedik, annemlere bir şey olmadı çok şükür. Ama kardeşimin hatıraları gitti ona çok üzüldük" dedi.

Sarıyer'de evi yanan vatandaştan itfaiyecilere tepki

"BÜTÜN İHMAL İTFAİYECİLERİN"

Evi yanan Sevgi Kasap, "5 tane hortum patlattı, itfaiyeler geç geldi. Bu ara sokağa kamyon girsin dedik. Araba girsin dedik girmedi. Çok bekledik, kayınvalidemi, yeğenimi, damadı ben çıkardım. Çocukları ben çıkardım evden. Yanabilirdik hepimiz, ihmalsizlik yüzünden evsiz kaldım. Tam beş tane, bir değil, iki değil, üç değil, beş tane. Arabayı ön tarafa alalım dedik. Buradan müdahale edelim dedik sokmadılar. Arabayı getirmediler. Sonraki gördüler ki ev tutuştu evsiz kaldık. Bütün ihmal itfaiyecilerin" diye konuştu.

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Sarıyer, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kebapçıda yangın çıktı, yanındaki dört binayla birlikte itfaiye aracı da yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kebapçıda yangın çıktı, yanındaki dört binayla birlikte itfaiye aracı da yandı - Son Dakika
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