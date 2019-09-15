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Keçiborlu Belediye Başkanı Parlak'ın, oğlunun sünnet töreni düzenlendi

37 dakika önce

Isparta'nın Keçiborlu ilçe Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak oğlu Mustafa için düzenlediği sünnet törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, vali, belediye başkanı ve çok sayıda davetli katıldı.

Keçiborlu Belediye Başkanı Parlak'ın, oğlunun sünnet töreni düzenlendi, System.String[]

Isparta'nın Keçiborlu ilçe Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak oğlu Mustafa için düzenlediği sünnet törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, vali, belediye başkanı ve çok sayıda davetli katıldı.


TBMM Meclis Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, eşi Afife Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Çarıkcı, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (EKKK) Altıncı Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, daire müdürleri, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile beraberindeki heyet Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak'ın oğlu Mustafa'nın sünnet düğününe katıldı.


Keçiborlu Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen sünnet düğünü, Kur'an-ı Kerim tilavetinin sunulması ve yapılan dualar ile başladı. TBMM Meclis Başkanvekili Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Başkan Parlak ve eşine, evlatları Mustafa Parlak'ın sünnetinin hayırlı uğurlu olması ile geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - ISPARTA

Süreyya Sadi Bilgiç, Keçiborlu, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:43 Kaynak: İHA
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