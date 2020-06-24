Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Yaşlılarımızın mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur" - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Yaşlılarımızın mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yaşlılarımızın gönlü milyonlarca, milyarlarca gönüldür.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yaşlılarımızın gönlü milyonlarca, milyarlarca gönüldür. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

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Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından ilçede yaşayan asırlık çınarların yaşam öyküsünü anlatan "Keçiören'de Bir Ömür" isimli programa konuk olan Abdurrahman Bozkurt (87) ve Emine Bozkurt (76) çiftinin yaşam öyküsü, kimi zaman güldürdü kimi zaman hüzünlendirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçeye bağlı Kösrelik köyünde yaşayan ve 2 yıldır şehir merkezini görmediklerini söyleyen yaşlı çifti belediyeye ait tesislerde misafir etti.


Programda, Keçiören merkezine 2 yıldır hiç gitmediklerini belirten çiftin haberini alan Altınok ise personele talimat vererek Bozkurt çiftinin Keçiören'e getirilip belediyeye ait tesislerde misafir edilmesini istedi.


Bunun üzerine harekete geçen belediye personeli, 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin hafifletilmesiyle birlikte Bozkurt çiftini özel bir araçla köyden alarak Keçiören'e getirdi. Başkan Altınok da Bozkurt çiftini Atatürk Botanik Bahçesi'nde karşılayarak burada yaşlılarla sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.


"Geçmişine sahip çıkmayanların geleceği olmaz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Altınok, "Yaşlılarımızın gönlü milyonlarca, milyarlarca gönüldür. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

Yaşlılara sahip çıkmanın ve onlardan hayır duası almanın kendilerine güç verdiğini aktaran Altınok, "Rabbim, onları başımızdan eksik etmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Küçük yaşta evlenerek ömürlerini birbirine adayan yaşlı çiftin Keçiören'e bağlı Kösrelik köyünde doğayla iç içe bir yaşam sürdüğünü aktaran Altınok, "Hayat mücadelesinden hiç vazgeçmeyen Abdurrahman amca ve Emine teyzemiz son olarak 2 yıl önce Keçiören'e gelmişler. 12 çocuk dünyaya getiren yaşlılarımızın 4 çocuğu ise hayatını kaybetmiş. Buna rağmen hayata tutunduklarını ve mutluluk ışığının gözlerine yansıdığını görmek bizim için de bahtiyarlık sebebi oldu." ifadelerini kullandı.

Tüm yaşlılara karşı topyekun hassas davranılması gerektiğini de belirten Altınok, şunları kaydetti:


"Geçmişine sahip çıkmayanların geleceği olmaz. Anne ve babasının hayır duasını almayanın vay haline... Onlara karşı insanlık ve evlatlık görevimizi yerine getirelim. Yaşlılarımız, rıza, gönül ve dua almak için önemli birer değerdir. Bir insanın gönlünün yıkılışı tüm alemin yıkılışıdır. En şerefli ve en değerli varlık insandır. Hele de söz konusu anne, baba ve yaşlılarımızsa bu değer daha da anlamlıdır."

Süleyman Altınok, Turgut Altınok, Kösrelik, Keçiören, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:21 Kaynak: AA

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