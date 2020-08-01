Keçiören'de seyir amaçlı sıcak hava balonu hizmete sunuldu - Son Dakika

Keçiören'de seyir amaçlı sıcak hava balonu hizmete sunuldu

Keçiören Belediyesi, Kurban bayramının birinci gününde Ankara'da bir ilke daha imza atarak sıcak hava balonu gezisiyle, "Uçmaya Hazır Mısın Ankara?" adı altında bir etkinlik düzenledi.

Keçiören'de seyir amaçlı sıcak hava balonu hizmete sunuldu, System.String[]

Keçiören Belediyesi, Kurban bayramının birinci gününde Ankara'da bir ilke daha imza atarak sıcak hava balonu gezisiyle, "Uçmaya Hazır Mısın Ankara?" adı altında bir etkinlik düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi, Kurban bayramının birinci gününde Ankaralıları ve Keçiörenlileri Fatih Caddesi güzergahında bulunan açık alanda sıcak hava balonuyla buluşturdu.

Adrenalin tutkunlarına, Ankara ve Keçiören'i havadan seyretme imkanı sunan etkinlikte ilk uçuşu Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ailesi ile birlikte gerçekleştirdi. Etkinliğe, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan'ın yanı sıra siyasisi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Etkinlik alanına girişte katılımcı vatandaşları selamlayan Başkan Altınok, daha sonra kürsüde yaptığı konuşmasında vatandaşların Kurban bayramını tebrik etti.

Açıklamada verilen bilgilere göre, etkinlikte katılımcılara hitap eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Hizmet anlamında sadece yerde değil havada da varız. Cumhuriyet Kulesi de havada, Estergon Kalesi Ankara'yı setretme imkanı sunan bir noktada, teleferiğimiz de yine Ankara'nın birçok yerini görme imkanı sağlayan güzergahta seyahat imkanı sağlıyor. Yeni hizmetimiz olan sıcak hava balonu, yeryüzündeki ve gökyüzündeki bütün güzellikleri vatandaşlarımızın beğenisine sunuyor." ifadelerini kullandı.

Altınok, "Mübarek Kurban bayramının İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar ve güzellikler getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Şu anda Kovid'li (Kovid-19) bir bayram yaşıyoruz. İnşallah bu beladan, bu musibetten gerekli itinayı göstererek hem milletimiz hem de bütün insanlık bir an önce kurtulur." değerlendirmesini yaptı.

" Türkiye'de, belediye imkanlarıyla yapılan ilk kuleyi inşa ediyoruz"

Altınok konuşmasında, hizmet anlamında Keçören'in ilklerle anılan bir ilçe olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İlçemize teleferiği yaptığımızda, 'Şehir içinde teleferik olur mu?' dediler. Ama daha sonra hem Ankara'da hem Türkiye'de birçok belediye başkanımız, yani imkanı olanlar teleferik yapmaya başladılar. Böylece, şehir içerisinde, kent içerisinde teleferiğin bir ihtiyaç olduğunu göstermiş olduk. Cumhuriyet Kulesi Türkiye'nin en yüksek kulesidir. Kulemiz, Türkiye'de bir belediyenin kendi imkanlarıyla yaptığı ilk kuledir. İhalesini yaptık, Rabbim nasip ederse 2021'de açacağız ve Keçiören'e, Ankara'ya ve ülkemize kazandırmış olacağız.

Atakule, rahmetli Altınsoy döneminde yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu kuleyi Vakıflar Bankası ile ortak yapabildi. Atakule, 107 metre, Cumhuriyet Kulesi inşallah 186 metre olacak. Atakule'ye göre daha fazla gezilecek yer barındıracak ve daha fazla aktivitenin bulunduğu muhteşem bir eser olacak. En üst katta da çocuklarımız için uzay terası ve bilim merkezimiz olacak."

"Balonla Ankara'mızı ve Keçiören'imizi temaşa edeceğiz"

Çocukların ve gençlerin keyifli vakit geçirebilmeleri için hizmet çeşitliliğini artırdıklarını da aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Milletlerin ve devletlerin geleceği çocukları ve gençleridir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirmek için ne gerekiyorsa onu yapmaya devam ediyoruz. Birçok projemiz var. Bunlardan biri de 'Bilim Parkı' projemizdir. Çocuklar ve gençler için Türkiye'de olmayan bir diğer projemiz 'Ekolojik Park' projesidir. İlçemizde bulunan Tema parkımızı geliştirerek şehrimize yeniden kazandıracağız. Çocukların doya doya vakit geçirdiği survivor parkımızı da hizmete açtık.

Ayrıca Deniz Dünyası akvaryumumuz Türkiye'de bir ilk olarak hizmete başlamıştır. Yeni balıklar getirdik. Bütün dünyadaki okyanus ve denizlerin hem üstündeki hem altındaki canlıları burada görme imkanı sunuyoruz. Teleferik ve Deniz Dünyası bayram boyunca ücretsiz. Sıcak hava balonu hizmetini başlattık. Balonla Ankara'mızı ve Keçiörenimizi temaşa edeceğiz. Bu sene 50 milyonluk spor yatırımı yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Spor Toto Teşkilatı Başkanımıza teşekkür ediyorum."

Protokol konuşmalarının ardından Başkan Altınok ilk uçuşu ailesiyle birlikte gerçekleştirdi. 8 kişilik sepeti bulunan, 250 bin fit küp büyüklüğündeki balon ile kontrollü olarak "Bağlı Uçuş" yapıldı. Bir ay boyunca Keçiören'de hizmet verecek olan balon, 30 Ağustos'ta final uçuşunu gerçekleştirecek.

Keçiören, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 11:23

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keçiören'de seyir amaçlı sıcak hava balonu hizmete sunuldu - Son Dakika
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