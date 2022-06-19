Keçiören Ovacık'taki cemevinin temeli törenle atıldı - Son Dakika
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Keçiören Ovacık'taki cemevinin temeli törenle atıldı

19.06.2022 18:51
Keçiören Ovacık'taki cemevinin temeli törenle atıldı

Keçiören Belediyesinin desteğiyle Ovacık Mahallesi'nde yapılacak cemevinin temeli törenle atıldı.

Keçiören Belediyesinin desteğiyle Ovacık Mahallesi'nde yapılacak cemevinin temeli törenle atıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, törende yaptığı konuşmada, cemevi arsasının ilk etapta daha küçük bir metrekarede planlandığını ancak daha sonra yapılan düzenlemelerle arsanın metrekaresinin artırıldığını söyledi.

Cemevinin bir eğitim merkezi olacağına dikkati çeken Altınok, "İnancımızdır, dirliğimizdir, birliğimizdir ve beraberliğimizdir. Dolayısıyla 'Dede bunu biraz büyütelim.' dedim. Belediyemizin de burada bir yeri vardı. Yapmışken, böyle bir külliye gibi bir yer olmaz ama biraz daha çok hizmet edecek, daha çok cana dokunacak bir yer yapalım dedik ve plan değişikliğini yaptık. Belediyemize ait olan arsayı da buraya kattık. Böylece bugün bir ilim, kültür, inanç ve edep merkezinin, bir terbiye merkezinin inşallah temelini atacağız." diye konuştu.

Altınok, cemevinin herkesin evi olduğunu vurgulayarak, "Bundan sonra da imkanımız ne ise sizindir." dedi.

Kuşcağız'daki Sarısu Alevi Derneğinin de imar problemini çözdüklerini aktaran Başkan Altınok, "Bir çözüm bulundu ve inşaat başladı. Şunu söyleyeyim, kim ne derse desin, bize, Altınok'a, 'Cemevi ile ilgili bir talepten geldim' diyen, ilçelerimiz dahil hiç kimse boş dönmemiştir. Bu evler bizim evlerimizdir, bizim gönül, yürek evlerimizdir." ifadelerini kullandı.

Keçiören Cemevi Yaptırma Yaşatma Kültür Derneği Başkanı Mehmet Yücer de Ovacık'ta yapılacak cemevine verdiği destekten dolayı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından cemevinin temeli, katılımcılarla atıldı.

Törene, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, dernek üyeleri, Alevi kanaat önderleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Keçiören Belediyesinin desteğiyle Ovacık Mahallesi'nde, yaklaşık 700 metrekarelik alanın 250 metrekarelik kısmında inşa edilecek beş katlı cemevi içerisinde, cem alanı, cenaze yıkama, morg, kültür ve yardım merkezi gibi alanlar yer alacak.

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Kaynak: AA

Ovacık Mahallesi, Turgut Altınok, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Ovacık'taki cemevinin temeli törenle atıldı - Son Dakika

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