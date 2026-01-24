Keçiörengücü Boluspor'u 5-1 Mağlup Etti - Son Dakika
Keçiörengücü Boluspor'u 5-1 Mağlup Etti

24.01.2026 17:21
Ankara Keçiörengücü, Boluspor'u 5-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, erken golün avantaj sağladığını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Boluspor'u 5-1 mağlup eden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Yalçın Koşukavak, erken gol bulmanın takımına büyük avantaj getirdiğini söyledi.

Koşukavak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Boluspor'un maçtan önce puan tablosunun üstünde olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Haftalardır kazanmaya yakın olduğumuz maçları, deplasman da dahil berabere bitiriyorduk. Bir mağlubiyetimiz var içerde Iğdır'a. Takımımız bazı küçük sekanslarda hata yaptığı için böyle maçları kazanamadık ama bugünkü maç bizim için çok önemliydi. Boluspor bugün geçiş hücumu, kontratak planı yapmış, ben kadro gelince gördüm. Golü bulup Bolu'yu set hücumuna zorlamamız gerekiyordu. Erken bir gol bulduk. Bize çok avantaj getirdi. Oyun çok kolaylaştı. Rakibin direnci düştü. İyi bir skor aldık, oyuncularımı tebrik ediyorum. Kadro derinliğimiz yok ama biz elimizden geldiğince yukarıların takımı olmak için gayret sarf ediyoruz. Boluspor'da kadro kalitesi var ama bazı problemler yaşıyorlar. Onlara da kalan maçlarda başarılar diliyorum."

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, puan almak için geldiklerini belirterek, "Oyunun başında erken goller yememiz oyun düzenimizi de etkiledi. İlk on dakikada maç 2-0 olduktan sonra çevirmek zor oluyor. Rakibimiz de dirençli, bu ligin iyi takımlarından bir tanesi. İyi mücadele ettik. 2-0'dan sonra biraz zor oldu. Kolay goller yedik. Çalıştık, iyi de hazırlanmıştık. İkinci yarıda biraz daha mücadele ettik, oyun temposunu durdurabildik ama istediğimiz sonucu alamadık. Artık bundan sonraki maçı kazanarak en azından bu maçı telafi etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

