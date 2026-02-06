Keçiörengücü, Enes Yılmaz'ı Transfer Etti - Son Dakika
Keçiörengücü, Enes Yılmaz'ı Transfer Etti

Keçiörengücü, Enes Yılmaz'ı Transfer Etti
06.02.2026 13:19
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Enes Yılmaz ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Enes Yılmaz'ı transfer ettiğini duyurdu.

Başkent ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'müz, 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Enes Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kulüp, Bayer Leverkusen altyapısında yetişen ve Lecce alt yaş grubu takımında oynayan 21 yaşındaki futbolcuyla Türkiye Futbol Federasyonunda yer alan bilgilere göre 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: AA

