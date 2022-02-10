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Kedi yavrusuna tekme atan Iraklı gencin 5 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika

Kedi yavrusuna tekme atan Iraklı gencin 5 yıl hapsi isteniyor

10.02.2022 18:26

Kedi yavrusuna tekme atan Iraklı gencin 5 yıl hapsi isteniyorYALOVA Yalova'da sokak kedisini tekmelediği görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çeken 16 yaşındaki Irak uyruklu hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Kedi yavrusuna tekme atan Iraklı gencin 5 yıl hapsi isteniyor

YALOVA Yalova'da sokak kedisini tekmelediği görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çeken 16 yaşındaki Irak uyruklu hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Lise öğrencisi H.Y.Y.Y, 13 Kasım 2021 tarihinde 17 Ağustos Parkı yavru kediyi tekmelemiş, bu anları ise arkadaşı kahkahalar atarak görüntülemişti. Kedinin can çekiştiği görüntülere sosyal medyada ise büyü tepki gelmişti. Olay sonrası çıkarılmadığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen sanığın Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanık kediye acımasız ve zalimce muamelede bulunma suçlamalarıyla 5 yıla kadar hapsi cezası istemiyle yargılanacak.

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Yalova, Irak, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kedi yavrusuna tekme atan Iraklı gencin 5 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kedi yavrusuna tekme atan Iraklı gencin 5 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika
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