Kedilere Mama Alma Aşamasında Dolandırıcılık

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan bir kişi, sokak kedilerine mama almak için yardım istediği zanlı tarafından dolandırıldı.

İlçede yaşayan bir vatandaş, kedilere mama siparişi vermek amacıyla yardım talebinde bulunduğu bir kişiyle kredi kartı bilgileri ile mobil bankacılık şifresini paylaştı.

Bir süre sonra hesabından yardım istediği kişinin hesabına 182 bin 750 lira gönderildiğini fark eden vatandaş, polise başvurdu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, vatandaşın şikayeti üzerine zanlıyı yakalamak için çalışma yaptı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve yapılan saha çalışmalarının ardından şüphelinin M.S.S. (19) olduğunu belirlendi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelinin vatandaşın hesabından aktardığı parayla altın aldığı görülüyor.