Yaşlı kadının tüm parasını alan dolandırıcılar, kapıya getirilen emekli maaşına da göz dikti - Son Dakika
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Yaşlı kadının tüm parasını alan dolandırıcılar, kapıya getirilen emekli maaşına da göz dikti

10.12.2022 13:11
Yaşlı kadının tüm parasını alan dolandırıcılar, kapıya getirilen emekli maaşına da göz dikti

Denizli'nin Çal ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan 2'si kadın 6 şüpheli, yaşlı kadını o anda kapısına kadar getirilen emekli maaşıyla birlikte yaklaşık 50 bin TL dolandırdı. Denizli ve Burdur'daki adreslere düzenlenen 'Tokat' operasyonunda yakalanan suç makinelerinden 4'ü tutuklandı.

Çal ilçesine bağlı Bahadınlar Mahallesinde meydana gelen olayda; 73 yaşındaki Meliha K.'nin evine giden Adem A. (47), Zekeriya A. (43), Atanur C. (27), A.D. (39), B.E. (21) VE S.A. (23), kendisini jandarma olarak tanıttı. Şüpheliler 'Evinizde çalıntı para var' bahanesiyle yaptığı aramada yaşlı kadının kefen parası olarak kenara koyduğu yaklaşık 50 bin TL'sini aldı. Sahte jandarmanın samimiyetine güvenerek parasını teslim eden yaşlı kadının o esnada görevli tarafından kapısına kadar getirilen emekli maaşını da alan şüpheliler, sonrasında kayıplara karıştı.

2 İLDE OPERASYON YAPILDI

Olayın ardından dolandırıldığını anlayan yaşlı kadının ihbarı üzerine bölgeye JASAT ve Çal İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, genişlettiği soruşturma çerçevesinde 15 gün boyunca 146 farklı kameranın 236 saat süren görüntülerini izleyerek şüphelilerin yerini tespit etti. Denizli ve Burdur ilçesinde yapılan 'Tokat' operasyonunda şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin suç kaydının ise kabarık olduğu ortaya çıktı.

Yaşlı kadının kefen parasına göz diken dolandırıcılar, kapıya getirilen emekli maaşı da aldı

İLK SUÇLARI DEĞİLMİŞ

İfadeleri için karakola getirilen suç makinelerinin daha Şubat 2022 tarihinde Uşak'n Eşme ilçesinde Ziya K.'yi (76) 60 bin TL dolandırdıkları ortaya çıktı. İfadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 erkek tutuklanırken, 2 kadın B.E. ve suç kaydı olmayan S.A. serbest bırakıldı.

Yaşlı kadının kefen parasına göz diken dolandırıcılar, kapıya getirilen emekli maaşı da aldı

"ÇAY KOY BİZİ BEKLE" DEMİŞLER

Jandarmanın kısa sürede suçluları bulmasının ardından dolandırılan yaşlı kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Haberi aldığı jandarmaya sarılan ve ekiplere teşekkür eden yaşlı kadın, "Beni aradılar hırsızlık işlendiğini söylediler. Sonra gelip kapıyı açtılar, arkamdan geldi. Postacı gelince saklandı. Postacının pencereye koyduğu parayı bile aldılar. Bana sakın dışarı çıkma dedi ve ben de korkudan çıkamadım. 'Köyün dışında paranın fotokopisini çekecekler, çay koy' dedi. Çayları yaptım ne gelen oldu ne de giden, 12 yıllık birikimimi aldılar" dedi.

Öte yanan şüphelilerin çaldıkları paraları döviz bürosunda bozdurma anı ise kameralara yansıdı.

Yaşlı kadının kefen parasına göz diken dolandırıcılar, kapıya getirilen emekli maaşı da aldı
Kaynak: İHA
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Hisarcık, Jandarma, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadının tüm parasını alan dolandırıcılar, kapıya getirilen emekli maaşına da göz dikti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaşlı kadının tüm parasını alan dolandırıcılar, kapıya getirilen emekli maaşına da göz dikti - Son Dakika
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