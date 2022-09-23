KEK PAKETLERİNDEN 2 KİLO ESRAR ÇIKTI - Son Dakika
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KEK PAKETLERİNDEN 2 KİLO ESRAR ÇIKTI

23.09.2022 10:17

ADANA'da narkotik polisi, takip sonucu durdurduğu şüpheliler K.U. (23) ile S.A.?nın (24) elindeki market poşetindeki 8 kek paketinin içinde 2 kilo 130 gram esrar ele geçirdi.

ADANA'da narkotik polisi, takip sonucu durdurduğu şüpheliler K.U. (23) ile S.A.?nın (24) elindeki market poşetindeki 8 kek paketinin içinde 2 kilo 130 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgularında susma hakkını kullandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen K.U. ile S.A.?yı teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, yapılan takip sonucu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüphelileri Seyhan ilçesi D-400 kara yolunda yürüdüğü sırada yakaladı. Şüphelilerin ellerindeki market poşetini kontrol eden ekipler, 8 paket kek buldu. Açılan paketlerin içerisinde, üzeri kekle kaplanmış rulo halde 2 kilo 130 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde susma haklarını kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KEK PAKETLERİNDEN 2 KİLO ESRAR ÇIKTI - Son Dakika

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