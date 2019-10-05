Son Dakika Haberleri: Kelebekler Vadisi'ne "hassas koruma"
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Kelebekler Vadisi'ne "hassas koruma"

22 dakika önce

Kelebekler Vadisi, Şarlak Şelalesi, Obruk Gölü kesin korunacak hassas alan olarak belirlendi.

Kelebekler Vadisi'ne

Kelebekler Vadisi, Şarlak Şelalesi, Obruk Gölü kesin korunacak hassas alan olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi, Konya'nın Karatay ilçesindeki Obruk Gölü, Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki Şarlak Şelalesi doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Kaynak değerlerinin korunması için, alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde insanların bölgeye girişlerinin engellendiği, bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel önlemler alınarak korunacak kara, su, deniz alanlarına kesin korunacak hassas alanlar deniliyor.

Öte yandan bu alanlar yapı yasağı getirilerek mutlak korunması gereken yerler oluyor.

Osmaniye, Konya, Muğla, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:20 Kaynak: AA
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