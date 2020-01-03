Kelkit şeker fasulyesi coğrafi işaretini aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kelkit şeker fasulyesi coğrafi işaretini aldı - Son Dakika

Kelkit şeker fasulyesi coğrafi işaretini aldı

6 saat önce

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi ve civarında yetişen şeker fasulyesi, 2 yıllık çabanın sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu (TPE) tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillenerek, şehrin 8. coğrafi işaretli ürünü oldu.

Kelkit şeker fasulyesi coğrafi işaretini aldı, System.String[]

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi ve civarında yetişen şeker fasulyesi, 2 yıllık çabanın sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu (TPE) tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillenerek, şehrin 8. coğrafi işaretli ürünü oldu.


Kelkit Kuru Fasulye Üreticileri Birliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinde filmlerde dahi adı geçen Kelkit fasulyesi coğrafi işaretine kavuştu. Yıllardır hem iç pazarda hem de dış pazarlarda beğenilerek tüketilen Kelkit fasulyesinin tescillenmesiyle Gümüşhane'deki tescilli ürün sayısı 8'e yükseldi. 1 Aralık 2017 tarihinde coğrafi işaret başvurusu için Kelkit Kuru Fasulye Üretici Birliği koordinatörlüğünde Kelkit Kaymakamlığı, Kelkit Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin ortaklığında 'Bilimsel Komisyon' oluşturulmasıyla başlayan süreç, 2 Ocak 2020 tarihinde belgenin imzalanmasıyla son buldu.


Çalışma kapsamında bölgede daha önce kuru fasulye genotiplerinin karakterizasyonu konusunda kapsamlı bilimsel çalışmalara imza atan Dr. Hüseyin Özçelik ve Doç. Dr. Ömer Sözen'in danışmanlığında Kelkit'teki iki ayrı çiftçi ile deneme ekimi gerçekleştirilmesinin ardından 2018 yılı üretim sezonu boyunca bitkilere ilişkin fenolojik ve morfolojik özellikler kaydedildi, saha kontrolleri akademisyenler tarafından gerçekleştirildi. 2018 hasadında elde edilen ürünlerden numune alınarak teknolojik özellik analizlerinin yaptırılmasının ardından 13 Aralık 2018 tarihinde Kelkit Kuru Fasulye Üreticileri Birliği adına 'Kelkit şeker fasulyesi' için coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu.


Kelkit Kuru Fasulye Üreticileri Birliği Başkanı Gökhan Durmuş, yaşanan sürecin ardından mutlu sona ulaştıklarını belirterek, "Bu süreçte bize destek olan başta Kaymakamlığımıza, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve bilimse çalışmalarıyla en büyük katkıyı sağlayan Dr. Hüseyin Özçelik ve Doç. Dr. Ömer Sözen hocalarımıza çok teşekkür ediyor, emeklerine sağlık diyoruz. İnşallah bu süreç memleketimize, ülkemize hayırlı olur" dedi.


Bundan sonraki aşamada yurt içi ve yurt dışındaki pazarlar için çalışmalar yapacaklarını belirten Durmuş, kuru fasulyenin paketlenmesi için tesis kurulması için de geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye toplantıda konuyu kendisine ilettiğini, Bakanlıktan konunun incelemeye alındığına dair geri dönüş aldığını sözlerine ekledi.


Gümüşhane'de bugüne kadar Gümüşhane dut pestili, Gümüşhane kömesi, Gümüşhane ekmeği, Gümüşhane sironu, Kelkit Zilli kilimi, Kürtün Araköy ekmeği, Gümüşhane şeker fasulyesi ve Kelkit şeker fasulyesi coğrafi işaret tescil belgesi alan ürünler arasında yer alırken, Kelkit döneri, Gümüşhane kuşburnusu, Gümüşhane kanzılı börek/Gümüşhane yufka tatlısı, Gümüşhane Deleme peyniri için coğrafi işaret tescil belgesi süreci devam ediyor. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Kelkit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:01 Kaynak: İHA
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