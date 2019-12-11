Kemer Belediyesi'nden yaylara bırakılan başıboş köpeklerle ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kemer Belediyesi'nden yaylara bırakılan başıboş köpeklerle ilgili açıklama - Son Dakika

Kemer Belediyesi'nden yaylara bırakılan başıboş köpeklerle ilgili açıklama

7 saat önce

Kemer Belediyesi'nde çalışan Veteriner Hekim Fevzi Uzun, yaylara bırakılan başıboş köpeklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kemer Belediyesi'nden yaylara bırakılan başıboş köpeklerle ilgili açıklama, System.String[]

Kemer Belediyesi'nde çalışan Veteriner Hekim Fevzi Uzun, yaylara bırakılan başıboş köpeklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Uzun, "Biz bugüne kadar yaylalardan 45 tane köpek topladık. Bu hayvanlar Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin barınağına gönderildi. Ayrıca 30 köpeğin ölüsüne ulaştık" dedi.


Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Özden Biber ve Belediye Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli Veteriner Hekim Fevzi Uzun, geçtiğimiz ay Ovacık ve Gedelme yaylarına köpeklerin bırakılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.


Fevzi uzun, yaylalara köpeklerin bırakılmasının üzücü bir durum olduğunu söyleyerek, bu tür olayların Türkiye genelinde yaşandığına dikkat çekti. Uzun, "Türkiye'de belediyelerin barınakları ve klinikleri yok. Herkes işin kolayına kaçarak köpekleri bırakıyor. Biz Kemer Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz" dedi.


"Yaylalardan 45 tane köpek topladık"


Belediye olarak hayvanlara her zaman sahip çıktıklarını ifade eden Uzun, "Biz bugüne kadar yaylalardan 45 tane köpek topladık. Bu hayvanlar Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin barınağına gönderildi. Ayrıca 30 köpeğin ölüsüne ulaştık. Ulaşamadığımız ise 2 veya 3 tane hayvan kaldı. Hayvanseverlerin yardımıyla bölgede besleme çalışması da yapıyoruz. Aldığımız hayvanların birçoğu hava şartlarından dolayı hasta olmuş durumdaydı. Biz onların hemen tedavilerini yaptık. Bazılarının tedavileri devam ediyor. Tedavileri biten hayvanları kısırlaştırıyoruz"


"Hiçbir hayvanı bırakmıyoruz"


Uzun, Kemer Belediyesi'ne ait barınakta kapasitenin üzerinde bir çalışma yapıldığını anlatarak, "Barınakta şu anda 130 tane köpek, 45 tane de kedi var. Hiçbir hayvanı bırakmıyoruz. Belediye olarak biz bu hayvanlara ev arıyoruz. 'Satın alma sahiplen' diyoruz. Bu hayvanları hep birlikte kurtarmalıyız. Bu Türkiye'nin kanayan bir yarası. Bakanlığımızın bu konuda bir çalışması var" ifadelerini kullandı.


"Yeni barınak talebimiz var


Belediyeye ait barınağın şartlarının yeterli olmadığını aktaran Uzun, şunları kaydetti: "Yeni barınak talebimiz var. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bekliyor. Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu da bu konuda çok çalışıyor. Hem barınak hem de ekipman olarak bir güncelleme içerisine girdik. Bakanlıkta yer tahsisini onaylarsa, Kuzdere Mahallesi'nde sanayinin yanında 22 dönümlük alan üzerine hastane bazında bir barınak yapmak istiyoruz. Bu alanda hayvanların rahatça yaşayabileceği ortamlar hazırlanacak"


Belediye Sağlık İşleri Müdürü Özden Biber ise son aylarda medyada yer alan köpeklerin bırakılmasıyla ilgili olarak yaşananların üzücü olduğunu belirterek, "Biz belediye olarak hayvanlara sahip çıkıyoruz. Onlar da bizim bir canımız. Onlara şefkatle yaklaşmaya devam edeceğiz. Başkanımız Necati Topaloğlu da bu konuya titizlikle yaklaşıyor. Hayvanlara sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kemer Belediyesi, Fevzi Uzun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manisa'da çuvallara konmuş halde bulunan köpekler tedavi altına alındı Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu!

Son Dakika Haberleri
17:40 Türkiye'ye giriş yapan PKK'lı terörist ve yardım eden HDP ilçe başkanı yakalandı - Son Dakika
17:39 Berber dükkanını tüfekle basıp, benzinle yakacağını söyledi - Son Dakika
17:39 Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Kahraman: "Şampiyonluk için konuşmak için erken" - Son Dakika
17:38 Afyonkarahisar'da 279 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
17:38 Ağaca çarpan otomobil, alev aldı - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Son Dakika
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Son Dakika
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 17:40:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kemer Belediyesi'nden yaylara bırakılan başıboş köpeklerle ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]