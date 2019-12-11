Kemer Belediyesi'nden yaylara bırakılan başıboş köpeklerle ilgili açıklama - Son Dakika

Kemer Belediyesi'nde çalışan Veteriner Hekim Fevzi Uzun, yaylara bırakılan başıboş köpeklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Uzun, "Biz bugüne kadar yaylalardan 45 tane köpek topladık. Bu hayvanlar Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin barınağına gönderildi. Ayrıca 30 köpeğin ölüsüne ulaştık" dedi.



Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Özden Biber ve Belediye Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli Veteriner Hekim Fevzi Uzun, geçtiğimiz ay Ovacık ve Gedelme yaylarına köpeklerin bırakılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.



Fevzi uzun, yaylalara köpeklerin bırakılmasının üzücü bir durum olduğunu söyleyerek, bu tür olayların Türkiye genelinde yaşandığına dikkat çekti. Uzun, "Türkiye'de belediyelerin barınakları ve klinikleri yok. Herkes işin kolayına kaçarak köpekleri bırakıyor. Biz Kemer Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz" dedi.



"Yaylalardan 45 tane köpek topladık"



Belediye olarak hayvanlara her zaman sahip çıktıklarını ifade eden Uzun, "Biz bugüne kadar yaylalardan 45 tane köpek topladık. Bu hayvanlar Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin barınağına gönderildi. Ayrıca 30 köpeğin ölüsüne ulaştık. Ulaşamadığımız ise 2 veya 3 tane hayvan kaldı. Hayvanseverlerin yardımıyla bölgede besleme çalışması da yapıyoruz. Aldığımız hayvanların birçoğu hava şartlarından dolayı hasta olmuş durumdaydı. Biz onların hemen tedavilerini yaptık. Bazılarının tedavileri devam ediyor. Tedavileri biten hayvanları kısırlaştırıyoruz"



"Hiçbir hayvanı bırakmıyoruz"



Uzun, Kemer Belediyesi'ne ait barınakta kapasitenin üzerinde bir çalışma yapıldığını anlatarak, "Barınakta şu anda 130 tane köpek, 45 tane de kedi var. Hiçbir hayvanı bırakmıyoruz. Belediye olarak biz bu hayvanlara ev arıyoruz. 'Satın alma sahiplen' diyoruz. Bu hayvanları hep birlikte kurtarmalıyız. Bu Türkiye'nin kanayan bir yarası. Bakanlığımızın bu konuda bir çalışması var" ifadelerini kullandı.



"Yeni barınak talebimiz var



Belediyeye ait barınağın şartlarının yeterli olmadığını aktaran Uzun, şunları kaydetti: "Yeni barınak talebimiz var. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bekliyor. Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu da bu konuda çok çalışıyor. Hem barınak hem de ekipman olarak bir güncelleme içerisine girdik. Bakanlıkta yer tahsisini onaylarsa, Kuzdere Mahallesi'nde sanayinin yanında 22 dönümlük alan üzerine hastane bazında bir barınak yapmak istiyoruz. Bu alanda hayvanların rahatça yaşayabileceği ortamlar hazırlanacak"



Belediye Sağlık İşleri Müdürü Özden Biber ise son aylarda medyada yer alan köpeklerin bırakılmasıyla ilgili olarak yaşananların üzücü olduğunu belirterek, "Biz belediye olarak hayvanlara sahip çıkıyoruz. Onlar da bizim bir canımız. Onlara şefkatle yaklaşmaya devam edeceğiz. Başkanımız Necati Topaloğlu da bu konuya titizlikle yaklaşıyor. Hayvanlara sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA