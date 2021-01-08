Kemer'de İran Türkiye Turizm İşbirliği forumu çalışmaları - Son Dakika

Kemer'de İran Türkiye Turizm İşbirliği forumu çalışmaları

08.01.2021 17:50
Kemer'de İran Türkiye Turizm İşbirliği forumu çalışmaları, System.String[]

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi (ATİK) Başkanı Aziz Şahin, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi (ATİK) Başkanı Aziz Şahin, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi Başkanı Aziz Şahin, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Şahin, ziyarette yaptığı konuşmasında, ATİK olarak dünyanın 61 ülkesinde ve ülkelerin kendi şehirlerinde yapmış oldukları 176 ATİK Başkanlıklarıyla girişimcilere destek sağladıklarını belirtti.

Kemer Belediyesi ile Tahran ilçe belediyelerini kardeş şehir yapma planı içerisinde olduklarını söyleyen ATİK Başkanı Aziz Şahin, "Kemer Belediyesi ile İran'ın Tahran İlçe belediyelerinden bir belediyeyi kültür, turizm, kardeşlik işbirliği çerçevesinde buluşturmak istiyoruz. Ayrıca Mart veya Nisan aylarında Kemer'de planlayacak olduğumuz İran - Türkiye Turizm İşbirliği forumu çalışmalarını da istişare etmek istiyoruz" dedi.

ATİK Başkanı Aziz Şahin'e ziyaretinde, ATİK Uluslararası Belediye Başkanları Konseyi İran İcra Kurulu üyesi Leila Mikaili, ATİK İran Başkanı Ali Garabi, ATİK İran Dış İlişkiler Koordinatörü Amir Naziri de eşlik etti. Ziyaret sonrası Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ATİK Başkanı Aziz Şahin ve heyetine teşekkürlerini iletti. - ANTALYA

Kemer'de İran Türkiye Turizm İşbirliği forumu çalışmaları
Kemer'de İran Türkiye Turizm İşbirliği forumu çalışmaları

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Necati Topaloğlu, Aziz Şahin, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kemer'de İran Türkiye Turizm İşbirliği forumu çalışmaları - Son Dakika


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