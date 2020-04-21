Kemer'de Korona süreci değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında belediye meclis üyeleri ile değerlendirme toplantısı yapıldı.



Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, meclis üyelerinden Aslı Bayar Ulukapı ve Semih Top katılmadı. Toplantıda, tüm dünyada etkisini devam ettiren yeni tip Korona virüse karşı alınan tedbirler ve alınabilecek yeni tedbirler hakkında fikir alışverişinde bulunurken, Başkan Topaloğlu meclis üyelerine tek tek fikir ve görüşlerini sordu.



Toplantıda, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık ÇTV vergilerinin faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan döneme isabet eden kısmının alınamayacağı da görüşüldü.



Başkan Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Meclis üyelerimizle değerlendirme toplantısı yaptık. Belediye olarak halkımıza ve esnafımıza daha fazla nasıl destek oluruz diye konuştuk. Meclis üyelerimizle birlikte halkımız için çalışmaya devam ediyoruz. Zorlu süreçten esnafımız ve halkımızla el ele vererek başarıyla çıkacağız" dedi.



Dezenfekte çalışmaları devam ediyor



Diğer yandan dezenfekte çalışmalarına da devam ediliyor. Belediye ekipleri, muhtarlıklar, belediye hizmet binaları, sağlık ocakları, PTT binası, bankalar ve bankamatikler, ana arterler, otobüs durakları, kaldırımlar, eczaneler, noterler, taksi durakları, halk eğitim merkezi binası ve okulların açık olan kısımlarında sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarına hummalı şekilde devam ediyor. Halkın yoğun olarak bulunduğu pazar yerlerinde de bir gün öncesinden yapılan dezenfekte çalışmaları, pazar tezgahları kalktıktan sonrasında da tekrarlanıyor. Belediye ekipleri, yaptıkları dezenfekte çalışmalarının yanı sıra ilçedeki park ve yeşil alanların bakım işlemlerine de devam ediyor. - ANTALYA