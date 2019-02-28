Kenan Doğulu'dan Bir İlk !

180 kişilik bir prodüksiyon ekibiyle konsere hazırlanan Doğulu, 25 yıllık müzik hayatının en sıradışı konserine imza atacak.

Kenan Doğulu hayranlarının büyük ilgi gösterdiği konserde agırlıklı olarak eglenceli, dansa davet eden özel repertuarıyla sevenlerini dansa kaldıracak.

Pozıtıf, Kerki ve Solfej'in düzenlediği 360 derece konser ile Kenan Doğulu 2 Mart Cumartesi akşamı Volkswagen Arena'ya kurulacak dev sahnesinde 360 derece sahne deneyimini ilk kez yaşatacak. Kurulacak altıgen bir sahnede performans sergileyecek olan sanatçı, dinleyicilerini de konserin akışına dahil edecek. Doğulu'ya sahnede 14 kişilik orkestra ve dansçılar eşlik edecek.