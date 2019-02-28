Son Dakika Haberleri: Kenan Doğulu'dan Bir İlk !

Kenan Doğulu'dan Bir İlk !

19 dakika önce

Kenan Doğulu 2019'un ilk İstanbul konserinde 360 performansıyla teknoloji ile müziği bir araya getiriyor.

Kenan Doğulu'dan Bir İlk !, System.String[]

180 kişilik bir prodüksiyon ekibiyle konsere hazırlanan Doğulu, 25 yıllık müzik hayatının en sıradışı konserine imza atacak.

Kenan Doğulu hayranlarının büyük ilgi gösterdiği konserde agırlıklı olarak eglenceli, dansa davet eden özel repertuarıyla sevenlerini dansa kaldıracak.

Pozıtıf, Kerki ve Solfej'in düzenlediği 360 derece konser ile Kenan Doğulu 2 Mart Cumartesi akşamı Volkswagen Arena'ya kurulacak dev sahnesinde 360 derece sahne deneyimini ilk kez yaşatacak. Kurulacak altıgen bir sahnede performans sergileyecek olan sanatçı, dinleyicilerini de konserin akışına dahil edecek. Doğulu'ya sahnede 14 kişilik orkestra ve dansçılar eşlik edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:29 Kaynak: Bültenler

Kenan Doğulu, Yenikadinda Gösterme, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğum Gününde Eski Sevgilisini Anan Beren Saat'in Evliliği Bitiyor mu? Serel Yereli'den Doğum Gününe Özel Video!

Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli Üniversitenin Kapısındaki Sembol, Sivas'ı Karıştırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 08:48:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kenan Doğulu'dan Bir İlk !
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]