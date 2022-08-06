Organize suç örgütü lideri suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, geçtiğimiz mayıs ayında çektiği videoların ardından sessizliğe gömüldü. Kısa bir süre önce başka bir hesaptan yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme gelen Peker, kendi fotoğrafını hiç paylaşmıyordu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan Sedat Peker'in görüntüsü, eşi Özge Peker tarafından paylaşıldı. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Özge Peker'in, Sedat Peker'i etiketlediği görüldü.
İşte o paylaşım:
Son Dakika › Güncel › Uzun zamandır paylaşım yapmayan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı - Son Dakika