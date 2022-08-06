Uzun zamandır paylaşım yapmayan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı - Son Dakika
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Uzun zamandır paylaşım yapmayan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı

06.08.2022 19:25
Uzun zamandır paylaşım yapmayan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı

Kendi hesabından uzun süredir paylaşımda bulunmayan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi Özge Peker paylaştı. Sedat Peker'in üzerinde beyaz bir tişört, kulağında da kulaklık olduğu görüldü.

Organize suç örgütü lideri suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, geçtiğimiz mayıs ayında çektiği videoların ardından sessizliğe gömüldü. Kısa bir süre önce başka bir hesaptan yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme gelen Peker, kendi fotoğrafını hiç paylaşmıyordu.

SON GÖRÜNTÜSÜNÜ EŞİ PAYLAŞTI

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan Sedat Peker'in görüntüsü, eşi Özge Peker tarafından paylaşıldı. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Özge Peker'in, Sedat Peker'i etiketlediği görüldü.

İşte o paylaşım:

Uzun zamandır paylaşım yapmayan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı
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Sedat Peker, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzun zamandır paylaşım yapmayan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzun zamandır paylaşım yapmayan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı - Son Dakika
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