Kendi yetiştirdiği ürünleri turistlere satıyor - Son Dakika

Kendi yetiştirdiği ürünleri turistlere satıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinin turistik Adrasan bölgesinde yaşayan Sibel Ormancı (29) ürettiği 120 çeşit ürünü yerli ve yabancı turistlere satarak geçimini sağlıyor.

Kumluca'nın turistik bölgesi Adrasan'da oturan Sibel Ormancı, yaklaşık 21 yıldır yerli ve yabancı turistlere kendi yetiştirdiği ürünleri satarak geçimini sağlıyor. 7 yaşından bu yana bu işle uğraştığını söyleyen Sibel Ormancı, ürünlerini Kumluca Belediyesi tarafından hazırlanan yerli ürünler standında sattığını anlattı. Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduğunu aktaran Sibel Ormancı, kendi elleriyle hazırladığı 120 çeşit ürünü sattığını kaydetti.

Sibel Ormancı, ceviz, ham incir, ahududu, dut, portakal, turunç ve limon kabuğu gibi 18 çeşit reçel, salça çeşitleri, domates kurusu, naneli, kekikli, sarımsaklı domates kurusu salatası, kırma, çizme, sele zeytini, siyah zeytin, turşu çeşitleri, nar suyu, portakal suyu, kudret narı yağı ve kaktüs meyvesi (frenk yemişi), yöreye has keçiboynuzu gibi ürünleri yol kenarındaki 4 metrekarelik standında sattığını söyledi.

Sibel Ormancı, "7 yaşından beri bu işi yapıyorum. 120 çeşit ürünüm var. Hiç birisini de satın almıyorum. Hepsini kendim üretiyorum. Kendim hazırlıyorum" dedi.

Aynı bölgede frenk yemişi satışı yapan Güler Silahçılar da kendi bahçelerinin kenarında yetiştirdikleri ve soğuk bir şekilde sattıkları frenk yemişlerini yerli turistlerin daha çok tercih ettiğini anlattı.