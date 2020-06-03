Kendine özgü tadı ve kokusuyla ünlü organik "Kandıra çileği"nin hasadı başladı - Son Dakika

Kendine özgü tadı ve kokusuyla ünlü organik "Kandıra çileği"nin hasadı başladı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kendine özgü tadı ve kokusuyla ünlü organik "Kandıra çileği"nin hasadına başlandı.

Kendine özgü tadı ve kokusuyla ünlü organik

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kendine özgü tadı ve kokusuyla ünlü organik "Kandıra çileği"nin hasadına başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uygun üretime devam eden çiftçiler, tadı, uzun raf ömrü ve boyutuyla talep gören organik Kandıra çileğinde sezonun ilk ürünlerinin hasadını yaptı.

Çiftçiler, salgın nedeniyle hijyenik şartlarda hasat yaptıkları tarlalarda ellerini dezenfektanla temizleyerek, eldiven giyip ve maske takarak büyük bir titizlikle çilekleri topluyor.

Hasat edilen çilekler, başta Kocaeli ve İstanbul olmak üzere tezgahlarda yerlerini alıyor. Tamamen doğal ortamda organik üretilen çilekler lezzeti, aroması ve görüntüsüyle büyük talep görüyor.

"Üretim, bu sene geçen yıllara göre verimli geçiyor"

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle üretimin ve üretmenin ne kadar önemli olduğunu yaşayarak gördüklerini belirtti.

Bereketli topraklarıyla Kandıra'nın tarımda daha iyi yerlere gelebilmesi için yerel yönetimler olarak her türlü desteği verdiklerini ifade eden Turan, "Lezzetiyle ünlü organik çeliklerimizin hasatına başlandı. Üretim, bu sene geçen yıllara göre verimli geçiyor. Üreticilerimiz memnun." dedi.

Koronavirüs sürecinde hem üreticiye hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için Kandıralı çiftçilerden ürün aldıklarını anlatan Turan, "Aldığımız 2,5 ton pırasa, 2,5 ton ıspanak, 7 ton karnabahar, 7,5 ton lahana, 2000 adet kıvırcık gibi ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıttık. Birlikten kuvvet doğar sözünü de realitede hayata geçirerek hem üreticiye hem ihtiyaç sahiplerine bu süreçte destek sağladık." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Kocaeli, Kandıra, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 09:57 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kendine özgü tadı ve kokusuyla ünlü organik 'Kandıra çileği'nin hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek         
16:33
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı         
16:32
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü         
16:30
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi         
16:22
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor         
15:33
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti         
15:32
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı         
15:29
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi         
15:28
Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi         
15:24
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir         
15:03
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor         
15:02
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu         
14:58
Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! İşte kaba inşaatı biten Atatürk Kültür Merkezi'nden ilk görüntüler Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! İşte kaba inşaatı biten Atatürk Kültür Merkezi'nden ilk görüntüler         
14:57
Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı         
14:54
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu         
14:49
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı         
14:33
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi         
14:27
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak         
14:26
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü         
14:21
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi         
14:16
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi         
14:07
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu         
14:05
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek         
13:58
İstanbul'un ortasında yaşanan çete savaşlarının görüntüsü ortaya çıktı İstanbul'un ortasında yaşanan çete savaşlarının görüntüsü ortaya çıktı         
13:49
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi         
13:24
İstanbul'da İSKİ çalışması sonrası yol çöktü, belediye otobüsü yola saplandı İstanbul'da İSKİ çalışması sonrası yol çöktü, belediye otobüsü yola saplandı         
13:14
İstanbul'da sosyal mesafe unutuldu! İşçilerden tehlikeli eylem İstanbul'da sosyal mesafe unutuldu! İşçilerden tehlikeli eylem         
13:07
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi         
13:05
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu         
13:00
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı         
12:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 16:54:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kendine özgü tadı ve kokusuyla ünlü organik "Kandıra çileği"nin hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]