Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu'nun cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu'nun cansız bedeni bulundu

05.01.2023 15:22

Eski Milliyetçi Hareket Partisi Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu, kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin evdeki incelemeleri sonrası cenazesi morga kaldırılan 41 yaşındaki Memioğlu'nun ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Milliyetçi Hareket Partisi Taşköprü eski kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu (41), kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine eve gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Memioğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Memioğlu'nun ölüm sebebi ise yapılacak otopsi incelemesinin ardından belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Milliyetçi Hareket Partisi, Kastamonu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu'nun cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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