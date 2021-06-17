Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada - Son Dakika

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde yaşanan dehşet verici olayda psikolojik sorunları olan bir şahıs aracının yanından pompalı tüfekle intihara kalkıştı. Şahsın intihar edeceğini fark eden market işletmecisi Oktay D., şahsın yanına yaklaşarak intihardan vazgeçirmeye çalıştı. İntihardan vazgeçmesi için uzun süre dil döken esnaf, intihara kalkışan kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

''GELİN BENİ ÖLDÜRÜN''

Yaşanan feci olayın ardından o anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde intihar eden şahıs, kendisini ikna etmeye çalışan esnafı vurduktan sonra intihar etmek için bir kaç deneme yaptığı ama sonrasında vazgeçtiği anlar yer aldı. Olay sonrası şahsın sinir krizi geçirdiği anlar da amatör kameraya yansıdı. Görüntülerde, silahı birkaç kez başına dayayan şahsın bağırarak bir el ateş etmesi ve olayın ardından sinir krizi geçirerek çevresine "Gelip beni öldürün" şeklinde bağırması dikkat çekiyor.

ESNAF OLAY YERİNDE CAN VERDİ, YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİ

Daha sonrasında ise sağlık ekiplerin olay yerine gelmesi ve olay yerindeki panik anları şok etti. Olay sonrası bölgeye gelen esnafın yakınlarının baygınlık geçirme anları ise yürekleri sızlattı. Olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen şahsı gözaltına aldı. Görüntü, talihsiz esnafın cansız bedeninin cenaze nakil aracına alınmasıyla son buluyor.

Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü