Keneyi eliyle ezen 74 yaşındaki talihsiz adam hayatını kaybetti! - Son Dakika
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Keneyi eliyle ezen 74 yaşındaki talihsiz adam hayatını kaybetti!

22.05.2022 00:24

Sivas'ta yaşanan olayda besicilik yapan adam, ineğin memesine yapışan keneyi eliyle ezdi ve iddiaya göre ezdiği parmağını tütün sararken ağzıyla ıslattı. 74 yaşındaki talihsiz adam, hastanedeki 20 günlük tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.

Zara ilçesi Kaplan köyünde Çiftçilik yapan Kaşıf Tunç (74), 1 Mayıs tarihinde beslediği ineğin memesini yapışan keneyi eliyle ezdi.

KENEYİ EZDİĞİ PARMAĞINI TÜTÜN SARARKEN AĞZIYLA ISLATTI

İddiaya göre ardından tütün sararken kene ezdiği parmağını ağzıyla ile ıslatan Tunç bir süre sonra rahatsızlandı. Yüksek ateş şikayeti ile Zara Devlet Hastanesine kaldırılan Tunç'a KKKA tanısı kondu.

20 GÜN SÜREN TEDAVİYE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Tunç burada 20 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Tunç'un cenazesi bugün hastane morgundan ailesine teslim edildi.

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Kaynak: İHA

1 Mayıs, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Keneyi eliyle ezen 74 yaşındaki talihsiz adam hayatını kaybetti! - Son Dakika


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