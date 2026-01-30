Kent Konseyleri Birliği Genel Kurulu Yapıldı

DÜZCE (İHA) – Türkiye Kent Konseyleri Birliği Seçimli Genel Kurulu, İstanbul'un Kazlıçeşme semtinde geniş katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından kent konseyi temsilcilerinin katılım sağladığı genel kurulda, birliğin yeni dönem yönetim ve denetim organları belirlendi.

Genel kurulda yapılan seçimler sonucunda Düzce Kent Konseyi Genel Sekreteri Ayfer Yüksel, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Denetim Kurulu üyeliğine seçildi. Seçim sonucunun ardından katılımcılar tarafından tebrik edilen Yüksel'in, yeni görevinde kent konseyleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine ve yerel katılım mekanizmalarının geliştirilmesine katkı sunması bekleniyor. Seçimli genel kurulda, kent konseylerinin yerel demokrasideki rolü, katılımcı yönetim anlayışının güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler de ele alındı. Ayfer Yüksel'in Denetim Kurulu üyeliğine seçilmesi Düzce adına memnuniyetle karşılanırken, kendisine yeni görevinde başarılar dilenerek, alınan kararların ülkemiz ve kent konseyleri için hayırlı olması temenni edildi. - DÜZCE