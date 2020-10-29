Kent meydanındaki Cumhuriyet konseri önce şaşırttı sonra duygulandırdı - Son Dakika

Kent meydanındaki Cumhuriyet konseri önce şaşırttı sonra duygulandırdı

29.10.2020 13:22

Kent meydanındaki Cumhuriyet konseri önce şaşırttı sonra duygulandırdı Kocaeli'de kent merkezine boş sandalyelere bırakılan enstrümanlara teker teker gelerek konser vermeye başlayan müzisyenler, şaşkın bakışlar arasında kendilerini izleyen vatandaşlara Türk bayraklarını dalgalandırarak...

Kent meydanındaki Cumhuriyet konseri önce şaşırttı sonra duygulandırdı

KOCAELİ - Kocaeli'de kent merkezine boş sandalyelere bırakılan enstrümanlara teker teker gelerek konser vermeye başlayan müzisyenler, şaşkın bakışlar arasında kendilerini izleyen vatandaşlara Türk bayraklarını dalgalandırarak Cumhuriyet coşkusu yaşattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenleri ve bando takımı tarafından Gebze Kent Meydanında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir konser gerçekleştirdi. Meydana bırakılan müzik aletlerine şaşkınlıkla bakan vatandaşlar, bir anda teker teker sanatçıların çıkıp seslendirdiği marşlar ile duygusal anlar yaşadı. 'Türkler Geliyor', 'Çırpınırdı Karadeniz' marşlarının seslendirildiği 'Şehnaz Longa' parçasının çalındığı konseri cep telefonlarıyla kayda alan vatandaşlar, bir yandan da Türk bayrakları sallayarak marşlara eşlik etti. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüler, büyük ilgi gördü.

Kent meydanındaki Cumhuriyet konseri önce şaşırttı sonra duygulandırdı
Kent meydanındaki Cumhuriyet konseri önce şaşırttı sonra duygulandırdı
Kent meydanındaki Cumhuriyet konseri önce şaşırttı sonra duygulandırdı
Kent meydanındaki Cumhuriyet konseri önce şaşırttı sonra duygulandırdı
Kent meydanındaki Cumhuriyet konseri önce şaşırttı sonra duygulandırdı

Cumhuriyet, Kocaeli, Konser, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kent meydanındaki Cumhuriyet konseri önce şaşırttı sonra duygulandırdı - Son Dakika

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