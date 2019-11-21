Kent yönetiminde Çocuk Meclisi aktif rol alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi 25. Dönem Çocuk Meclisi seçimleri sonucunda 150 çocuk, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.



Yaşları 9-14 arasında değişen 150 Çocuk Meclisi üyesi, aileleriyle birlikte düzenlenen mazbata törenine katıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sercan Çığgın, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Aslı Kuzulu, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal ve Sosyal Medya Daire Başkanı Yüksel Işık da Çocuk Meclisinde düzenlenen mazbata törenine katılarak, çocukların heyecanına ortak oldu. Çocuk Meclisinin doğrudan kent yönetimine katkı sağladığını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sercan Çığgın, şöyle konuştu:



"Demokratikleşmeye giden yolda ilk adım katılımdır ve sizler Çocuk Meclisinde yaşadığı kente karşı sorumluluk duyan, kent yaşamında söz sahibi olmaya çalışan, bilinçli, düşüncelerini özgürce ifade edebilen, konuşan, tartışan, kararlarda biz de varız deme özgüvenini gösteren çocuklar olarak yaşamınızda çok daha verimli ve başarılı olacağınıza tüm kalbimle inanıyorum."



Çocuk Meclisi Başkanlığını Ceren Hızlı'dan devralan Çağın Aladağ ise, "Tüm arkadaşlarımın, çocuk hakları başta olmak üzere, biz çocukları da ilgilendiren her konuda, durmadan, yorulmadan çalışacağımızı, çocukların sesi olmak için elimizden geleni yapacağımızı bilmenizi isterim" dedi.



İlk önergeler verildi



Çocuklara demokratik bir ortamda özgürce fikirlerini ifade etme imkanı tanıyan ve tavsiye kararlarının alındığı Çocuk Meclisi, yeni döneme hızlı başladı. Çocuk Hakları Komisyonu Üyesi Mustafa Eren Güler'in engelli vatandaşlar için



akülü sandalye şarj istasyonlarının sayılarının arttırılması, Basın Yayın Komisyonu Üyesi Rana Yumruçalı'nın çocukların gözünden Ankara kitabı hazırlanması ve Bilim Teknoloji Komisyonu Üyesi Zeynep Tunç'un giysi ve fazla eşyaların adreslerinden alınarak sistemli bir şekilde toplanması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konularında verdikleri önergeler oylanarak kabul edildi. - ANKARA