Son Dakika Haberleri: Kenya'da 1,5 milyar dolarlık tren hattı açılıyor
Son Dakika Ekonomi Kenya'da 1,5 milyar dolarlık tren hattı açılıyor

Kenya'da 1,5 milyar dolarlık tren hattı açılıyor

1 saat önce

Kenya'da başkent Nairobi'yi kuzeydeki Naivasha şehrine bağlayacak 120 kilometrelik tren hattı tamamlandı.

Kenya'da 1,5 milyar dolarlık tren hattı açılıyor, System.String[]

Kenya'da başkent Nairobi'yi kuzeydeki Naivasha şehrine bağlayacak 120 kilometrelik tren hattı tamamlandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, yaklaşık 1,5 milyar dolara mal olan Nairobi-Naivasha tren hattı ilk yolcularını bugün taşımaya başlayacak.

Hat, kargo hizmetlerine de Naivasha şehrinde planlanan kuru limanının inşa edilmesiyle başlayacak.

Liman hizmetlerinden önemli bir gelir elden eden Kenya, tren hattını denize kıyısı olmayan komşuları Uganda ve Güney Sudan'a bağlamak istiyor.

Ülke tarihinin en büyük projesi olarak nitelendirilen Nairobi ile kıyı kesimindeki Mombasa şehrini birbirine bağlayan demir yolu hattı Mayıs 2017'de açılmıştı.

İlk aşamada Mombasa şehrini Nairobi'ye bağlayan hat ikinci aşamayı oluşturan bu yeni yatırım ile birlikte Mombasa'dan gelen hattı kuzeydeki komşu ülkelere yaklaştırmış oldu.

Çinli bir şirketin yaptığı tren hattı, yüksek maliyeti nedeniyle muhalefet tarafından sıkça eleştirilmişti.

Nairobi, Kenya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:14 Kaynak: AA
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