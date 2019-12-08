Son Dakika Haberleri: Kenya'da çöken 6 katlı binanın enkazından 2 kişi 48 saat sonra sağ çıkarıldı
Son Dakika Güncel Kenya'da çöken 6 katlı binanın enkazından 2 kişi 48 saat sonra sağ çıkarıldı - Son Dakika

Kenya'da çöken 6 katlı binanın enkazından 2 kişi 48 saat sonra sağ çıkarıldı

6 saat önce

Kenya'nın başkenti Nairobi'de iki gün önce çöken 6 katlı binada 2 kişinin 48 saat sonra sağ çıkarıldığı bildirildi.

Kenya'da çöken 6 katlı binanın enkazından 2 kişi 48 saat sonra sağ çıkarıldı, System.String[]

Kenya'nın başkenti Nairobi'de iki gün önce çöken 6 katlı binada 2 kişinin 48 saat sonra sağ çıkarıldığı bildirildi.

Yetkililer, ülkede iki gün önce çöken 6 katlı binada devam eden arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan 2 kişinin, 2 gün sonra sağ olarak çıkarıldığını açıkladı.

Çöken binada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 31 kişinin yaralandığını ve 24 kişiden ise halen haber alınamadığını kaydetti.

Çok sayıda kişinin bulunduğu binada, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Konut taleplerinin hayli yüksek olduğu Nairobi'de bina çökmelerine sık rastlanıyor.

Nairobi, Kenya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:08 Kaynak: AA
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