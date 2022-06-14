Kenya'da Kuraklık Nedeniyle Açlıkla Karşı Karşıya Olanların Sayısı 4,1 Milyona Yükseldi - Son Dakika
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Kenya'da Kuraklık Nedeniyle Açlıkla Karşı Karşıya Olanların Sayısı 4,1 Milyona Yükseldi

14.06.2022 18:15
Kenya'da Kuraklık Nedeniyle Açlıkla Karşı Karşıya Olanların Sayısı 4,1 Milyona Yükseldi

NAİROBİ, 14 Haziran (Xinhua) -- Kenya Ulusal Kuraklık Yönetim Merkezi'nin (NDMA) Pazartesi günkü değerlendirme raporunda belirttiğine göre, ülkede kuraklık nedeniyle beslenme yetersizliği ve açlıkla karşı karşıya olanların sayısı Haziran'da 4,1 milyona çıktı.

NAİROBİ, 14 Haziran (Xinhua) -- Kenya Ulusal Kuraklık Yönetim Merkezi'nin (NDMA) Pazartesi günkü değerlendirme raporunda belirttiğine göre, ülkede kuraklık nedeniyle beslenme yetersizliği ve açlıkla karşı karşıya olanların sayısı Haziran'da 4,1 milyona çıktı. Mayıs ayında bu sayı 3,5 milyondu. Kuraklık durumunun kötüleşmeye devam ettiğini belirten hükümet kurumu, durumdan etkilenenlerin çoğunluğunun 23 çorak ve yarı-çorak bölgenin 19'unda bulunduğunu ifade etti. Kurum açıklamasında, "Bu durum 2021 kısa yağmurlarının yetersiz kalmasına, bununla birlikte ardı sıra son iki mevsimde de yağış olmamasına ve 2022 uzun yağmur sezonunun kısa sürmesine bağlanıyor" dendi. NDMA, "Laikipia, Mandera, Marsabit, Wajir, Isiolo ve Samburu isimli etkilenen bölgelerde kuraklık alarm aşamasında" diye ekledi.

Öte yandan Kilifi, Turkana, Batı-Pokot, Meru (Kuzey), Garissa, Kajiado, Kitui, Taita-Taveta, Tharaka-Nithi ve Tana-Nehri'ni içeren 13 bölgede de kuraklık kritik düzeyde. NDMA, "Ülkede 6-59 ay arasında 942.000 çocuğun akut şekilde yetersiz beslenmesiyle birlikte akut yetersiz beslenme de kaydedildi ve akut düzeyde yetersiz beslenen 134.000 hamile ya da emziren kadın da tedaviye ihtiyaç duydu" açıklamasında bulundu. Bölgede develer, büyükbaş hayvanlar, keçiler ve koyunları içeren bir milyondan fazla canlı hayvanın kuraklık nedeniyle öldüğünü belirten kurum, kuraklık durumunun daha da kötüleşmesinin beklenmesiyle birlikte ölümlerin artacağı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD), BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve Açlık Erken Uyarı Sistemi Ağı'nın verdikleri bilgiye göre Afrika Boynuzu'ndaki milyonlarca insan açlık ve ölümle karşı karşıya. Durumdan en çok etkilenen ülkelerse Kenya, Somali ve Etiyopya.

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Kaynak: Xinhua

Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya'da Kuraklık Nedeniyle Açlıkla Karşı Karşıya Olanların Sayısı 4,1 Milyona Yükseldi - Son Dakika

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