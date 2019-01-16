- Kenya
'da saldırganların otele giriş görüntüleri
NAİROBİ - Kenya'nın başkenti Nairobi
'de saldırganların görüntülerini kaydeden güvenlik kamerası ortaya çıktı.
Kenya'nın başkenti Nairobi'de saldırganların yerleşkede bulunan DusitD2 Oteli'ne girerken görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde 4 saldırganın saldırıyı gerçekleştirmeden önce etrafta dolaşması ve tüfeklerini park etmiş bir arabaya ateş etmesi görülüyor.
Saldırı Riverside Caddesi'nde yer alan DusitD2 Oteli'nin otoparkında büyük bir patlamanın meydana gelmesiyle başladı. Saldırının ardından giriş bölümünde bir intihar bombası patlarken daha sonra silah sesleri saatlerce devam etti. Saldırganların 101 odalı bir otel, spa, restoran ve ofis binalarını içeren DusitD2 Otel'inde 20 saat süren kuşatma güvenlik güçlerinin operasyonuyla sonlandırıldı. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybederken, yerleşkeden 700 kişi kurtarıldı.
Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, yaptığı televizyon konuşmasında, DusitD2 yerleşkesini kuşatan tüm saldırganların etkisiz hale getirildiğini söyledi. Kenyatta, "DusitD2'teki güvenlik operasyonunun sona erdiğini ve tüm teröristlerin ortadan kaldırıldığını teyit ederim" dedi.
Kenyatta, Doğu Afrika
ülkesi Kenya'nın vatandaşları ve ziyaretçiler için güvenli olduğunu ifade ederek Kenyalıları korkmadan işe dönmeye çağırdı.
Saldırıda hayatını kaybeden 15 kişinin arasında 11 Kenyalı, 1 Amerikalı, 1 İngiltere
vatandaşı bulunduğu, 2 kişinin ise kimliğinin tespit edilemediği bildirildi.
Saldırının sorumluluğunu üstlenen terör örgütü Eş-Şebab, Eylül
2013'te yine başkent Nairobi'de bulunan Westgate Alışveriş Merkezi'ne saldırı düzenlemiş, saldırıda 67 kişi hayatını kaybetmişti.