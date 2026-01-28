Kepez Belediyesi'nden Etkili Yağış Yönetimi - Son Dakika
Kepez Belediyesi'nden Etkili Yağış Yönetimi

28.01.2026 16:39
Kepez Belediyesi, yağışlar süresinde 340 personelle acil müdahale yaparak su baskınlarını önledi.

KEPEZ Belediyesi, Antalya'da 22 Ocak Perşembe gününden itibaren etkili olan yağışlar süresince, 340 personeliyle sahada görev alarak olası olumsuzlukların önüne geçti.

Kepez Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ekipleri, yağışların başladığı andan itibaren sahada koordineli ve etkin bir çalışma yürüttü. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla toplam 340 personel ve çok sayıda iş makinesiyle sahada aktif olarak görev yapan ekipler, su baskın riski bulunan noktalara anında müdahale etti. Yağış süresince kent sakinlerinden gelen 150 ihbarın tamamına hızlı bir şekilde yanıt verildi. Bu sayede, olası taşkınlar ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar önlendi. Kepez Belediyesi ekipleri, 7 gün 24 saat esasına göre hazır bekleyerek çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Günün her saatinde yapılan çalışmalarda mazgal temizliği, su tahliyesi ve drenaj kontrolleri titizlikle gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi'nin yağış öncesinde gerçekleştirdiği altyapı yatırımları ve önleyici çalışmalar, sürecin sorunsuz atlatılmasında önemli bir rol oynadı. Kepez'in her mahallesindeki mazgallar daha öncesinde temizlendi. Eski ve yetersiz drenaj hatları beton box sistemleriyle yenilendi. Ayrıca Ay Deresi, Şelale Mahallesi, Varsak Demirel Mahallesi ve Tek Sarnıç Parkı'nda yapılan drenaj sistemleri ile dere yataklarında yapılan ıslah çalışmaları, yoğun yağışın etkilerini minimize etti. Ekipler, olası risklere karşı da sürekli hazırda bekledi.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Yağışlardan etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşlar, Kepez Belediyesi ekiplerinin hızlı müdahalesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Daha önce yağışlarda sık sık su birikintilerinin oluştuğunu belirten ilçe sakinleri, yapılan çalışmalar sayesinde sorunların kısa sürede çözüldüğünü ifade ederek, "Daha önceden yağmur yağdığında buralar hep su doluyordu. Arabalar geçemiyordu, giderler tıkanıyordu. Bu yağışta da ekipler anında müdahale ettiler. Sağ olsunlar, büyük bir sorun yaşanmadı. Mesut Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Bir başka vatandaş ise hava şartlarının zorluğuna rağmen belediye ekiplerinin sahadaki çalışmalarına dikkat çekerek, "Hava şartları şu an çok olumsuz, yağış aralıksız devam ediyor. Buna rağmen belediyemiz müdahalelerini sürdürüyor. Sadece burada değil, ilçenin farklı noktalarında da ekipleri gördüm. Belediyemizin bu hizmetlerinden memnunuz. Başka Mesut Kocagöz ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorumö dedi.

'VATANDAŞLARIMIZIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ'

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, önleyici belediyecilik anlayışına vurgu yaparak, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği her zaman önceliğimiz. Yağış öncesinde yaptığımız altyapı, drenaj ve dere ıslah çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu bu süreçte bir kez daha gördük. Ekiplerimiz, gece gündüz demeden sahada görev alarak herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için büyük bir özveriyle çalıştı. Kepez'i afetlere karşı daha dirençli bir kent haline getirmek için yatırımlarımıza ve hazırlıklarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

