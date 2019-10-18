Kepez'de 96 eserli Cumhuriyet sergisi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Cumhuriyet'in kuruluşuna özel her yıl geleneksel olarak düzenlenen '96. Yıla Özel 96 Eser Cumhuriyet Sergisi'nin açılışını sanatçılarla birlikte yaptı.



Kepez Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunu, '96. Yıla Özel 96 Eser Cumhuriyet Sergisi' ile kutluyor. Kepez Belediyesi'nin himayelerinde, Ressam Zübeyde Yavuz'un küratörlüğünde '96. Yıla Özel 96 Eser Cumhuriyet Sergisi açıldı. Dokumapark'taki Modern Sanatlar Galerisi'ndeki sergide yurt içi ve yurt dışından 96 sanatçının eseri yer aldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, serginin açılışında yaptığı konuşmada, tüm parti gruplarının ortak hazırladığı bir deklarasyon ile, Türkiye'nin terörle mücadelesinde ordunun arkasında olduklarının karalılığını gösterdiklerini söyledi. Destansı bir milli mücadele sonunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının armağan ettiği Cumhuriyetimizin 96'ıncı yıl dönümünü kutladıklarını belirten Başkan Tütüncü, Kepez'de Cumhuriyet Haftasının topluma yön veren, ufuk çizen etkiliklerle yapıldığını söyledi.



Sanata ilgi ve saygı



Bu yıl 96 eser ile Cumhuriyet sergisini açtıklarını belirten Tütüncü, "Olgunlaşmanın, ileriye gitmenin en önemli yöntemlerinden birisi, aslında sanata duyduğumuz ilgi ve saygıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ne güzel ifade etmiş;'Sanatsız kalan bir milletin, hayat damalarından biri kopmuş olur' demişti. O halde biz daha çok sanatla ilgilenip, insan olmanın, ünsiyet sahibi varlık olmanın farklı versiyonlarını, hayatın her alanında derinlemesine yaşamalıyız" ifadelerini kullandı.



Sanat kalpleri birleştiriyor



Modern Sanatlar Galerisi'nde sanatla buluşarak çok özel vakitleri paylaştıklarını belirten Tütüncü, "Bu çizgiden asla geri dönmeden, üzerinde yürüdüğümüz kültür sanat yolunu daha da güçlendirmeye gayret edeceğiz. Cumhuriyetimizin gelecek hedeflerinde sanat, kalpleri birleştiren bir unsur olarak yer alacak. Sergiye emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.



96. Yıla Özel 96 Eser Cumhuriyet Sergisi



Konuşmalarının ardından Tütüncü, Modern Sanatlar Galerisi'ndeki, Geleneksel 96. Yıla Özel 96 Eser Cumhuriyet Sergisi'nin açılışını sanatçılarla birlikte yaptı. Tütüncü, açılışın ardından küratör Zübeyde Yavuz rehberliğinde sergiyi gezdi ve eserler hakkında bilgi aldı. Serginin açılışına AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Kepez Belediyesi Meclisi CHP Grup Sözcüsü Eren Kurt, belediye meclis üyeleri, sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Çeşitli tekniklerden yapılmış resimler, seramik ve heykellerin yer aldığı 96 eserli karma sergi, 2 ay boyunca sanatseverler tarafından ücretsiz gezilebilecek. - ANTALYA