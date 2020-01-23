Kepez'den esnafa yol desteği - Son Dakika

Kepez Belediyesi, arazisinin mülkiyet sorunlarını çözdüğü, imar planı ile 18 imar uygulamasını yaptığı hurdacılar ve geri dönüşümcüler toplu işyerinin yollarını yapıyor.



Antalya, yeni bir hurdacılar ve geri dönüşümcüler sitesine kavuşuyor. Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, Başköy Mahallesi'ne 50 dükkandan oluşan yeni bir site inşa ediyor. Başkan Tütüncü, bu toplu işyerinin önce mülkiyet sorunlarının çözümünü, daha sonra da imar planı ve imar uygulamasının yapılmasını sağladı. Kepez Belediyesi, yakın bir zamanda dükkanların yapımına başlanılacak olan Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Toplu İşyeri'nin imar yollarını da açıyor. Dükkanların inşa edileceği parsellerin çevresinde açılan yollara, zeminden yükseltmek amacıyla kamyonlarla getirilen toprak malzeme serildi. Toprak işleri ve menfez çalışmalarından sonra yolların yapımı tamamlanacak. Dükkanların inşaatlarının tamamlanmasından sonra ise yolların sıcak asfaltı ve kaldırımı yapılacak.



"Her zaman esnafın yanındayız"



Başkan Hakan Tütüncü, yaptığı açıklamada belediye olarak ilçede yeni toplu işyerlerinin yapılmasına destek verdiklerini, var olan esnaf sitelerinin hizmet taleplerini de karşıladıklarını belirtti. Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi'ne, yeni sitelerinin yapımında yardımcı olacağının sözünü verdiğini hatırlatan Tütüncü, "Yeni toplu işyerinin yapılacağı alanda, 12 yıldır devam eden mülkiyet sorunları vardı ve çözülmesi gerekiyordu. Kooperatif Başkanı Osman Sefa, yönetimi ve site esnafımızla ortak çalışarak bu imar sorununu, geçtiğimiz yıl çözdük. Daha sonra alanın önce imar planını, daha sonra imar uygulamasını yaptık. İmar uygulamasının, Tapu Müdürlüğü'nde tescil edilmesinden sonra toplu işyerinde yapılacak olan dükkanların sahipleri, imar tapularını aldılar. Şimdi sıra toplu işyerinin inşasına geldi. İnşaat süreci başlamadan önce yeni sitenin yollarını açmaya başladık. Dükkanların yapımı tamamlandıktan sonra da açtığımız yolları sıcak asfaltla kaplayacağız. Yol çalışmamız, hurdacılar ve geri dönüşümcüler esnafımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Yeni sitede 50 dükkan olacak



Belediye, kooperatif işbirliği ile Antalya'ya güzel bir toplu iş yeri kazandırdıklarını aktaran Tütüncü, "Ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlayan esnafımıza desteğimiz sürecek" diyerek açıklamasını tamamladı. Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, yeni toplu işyerinde 50 dükkan ile kooperatif binası inşa edecek.



İmar planıyla, Başköy Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Toplu İşyeri için emsal 0.40, yükseklik 7.50 metre (2kat) kararı getirildi. Planlamaya göre ada derinlikleri ortalama 80 metre olup, parsel büyüklüğü bin metrekare olarak belirlendi. - ANTALYA