Son Dakika Haberleri: Kepez'den futbol şöleni
Son Dakika Spor Kepez'den futbol şöleni

Kepez'den futbol şöleni

6 saat önce

Kepez Belediyesi tarafından, "Bölge Okulları Sınıflararası Futbol Şöleni" düzenledi.

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Kepez Belediyesi tarafından, "Bölge Okulları Sınıflararası Futbol Şöleni" düzenledi.

Duacı Semt Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Sahası'ndaki şölenin açılışına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, verdiği sözü yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Şölen sayesinde öğrencilerin birbirleriyle daha çok kaynaşıp, eğlendiklerini vurgulayan Tütüncü, "Bugüne kadar pek çok tesis yaptık. Ama biz bu tesisleri yapmakla kalmayıp, onları yaşatmak, kullanmak ve toplumsal fayda üretmek için kararlılık gösteriyoruz. Kepez Belediyesi'nin birimleri sosyal yaşamı içine alan çalışmalar yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, şölenin ilk maçı kızlar arasında yapıldı.

Kepez Belediyesi, Hakan Tütüncü, Futbol, Kepez, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:16 Kaynak: AA
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