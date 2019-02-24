Son Dakika Haberleri: Kepez'den Kısa Kısa

Kepez'den Kısa Kısa

34 dakika önce

"Kepezli Hanımlar Sporla Buluşuyor" projesi tanıtıldı.

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"Kepezli Hanımlar Sporla Buluşuyor" projesi tanıtıldı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdem Beyazıt Kültür Merkezinde gerçekleştirilen tanıtımda, "Kadınlara yönelik hem diyet hem spor Kepez'de" etkinliği ile projenin detayları anlatıldı.

Proje kapsamında belediye, kadınlara yönelik 7 ayrı noktada açtığı spor merkezlerinin sayısını 13'e çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kadınlara sporu sevdirmek ve zinde bir yaşam armağan etmek istediklerini, kadınlar mutlu olduğunda toplumun da mutlu olacağını ifade etti.

Kepez'de simülasyon merkezi

Dokuma Park'ta açılacak olan simülasyon merkezinde çalışmaların tamamlandığı bildirildi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, simülasyon merkezinde incelemede bulundu. Tütüncü ve beraberindekiler, 30 koltuklu Kepez Simülasyon Merkezinde Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı filmi izledi.

Kepez Simülasyon Merkezini ve Dokuma Açık Hava Müzesini yakında hizmete açacaklarını belirten Tütüncü, merkezin turizm adına şehre önemli bir cazibe katacağını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:04 Kaynak: AA

Erdem Beyazıt, Kepez, Güncel
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