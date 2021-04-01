Kepez'den yatırımcı bütçe - Son Dakika

Kepez Belediyesi'nin Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda, meclis başkan vekili, divan katibi, encümen ve komisyon üyeliklerinin seçimi yapıldı. Denetim komisyon raporu ve 2020 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Başkan Tütüncü, Kepez'in 2020 yılında bütçesinin yüzde 40'ını yatırıma ayırdığını belirtti.

Kepez Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantısında 1'i önerge olmak üzere toplamda 32 gündem maddesi görüşüldü. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Görev süreleri dolan meclis başkan vekili, divan katibi, encümen ve komisyon üyeliklerinin seçildiği toplantıda, denetim komisyon raporu ve 2020 yılı faaliyet raporu da görüşüldü.

"Başkan vekilliği, divan katipliği, encümen seçimi"

İlk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis 1. Başkan Vekilliğine Süleyman Acar(AK Parti), meclis 2. Başkan Vekilliğine Hatice Sütçü(AK Parti), Meclis Divan Katipliği asil üyeliğine Fatma Tutan(AK Parti), Süleyman Acar(AK Parti), yedek üyeliği de Elif Derya Canbulut(AK Parti), Mekin Arslan Başak(AK Parti), gizli oyla seçildi. 1 yıl görev yapacak olan encümen üyeliklerine de gizli oyla Serhat Demir(AK Parti), İsa Sarpdağ(AK Parti), Muhammet Emin İlhan(AK Parti) seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu, İsim Tespit Komisyonu, Kentsel Gereksinimler Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, Esnaf Sicil Takip Komisyonu üyelikleri için açık oy usulü ile seçim yapıldı.

Komisyonlar şu isimlerden oluştu: Plan ve Bütçe Komisyonu: Yusuf İşeri (AK Parti),Ali Fidan(AK Parti),Ahmet Sabır(MHP), Cengiz Avcı(İYİ Parti), İbrahim Velican (CHP)

İmar Komisyonu: Murat Menzilcioğlu(AK Parti),Nejat Ateş(AK Parti),Ali Baki Sarıca (MHP), Ali Kesik(CHP), Adem Alkan (CHP)

Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu: Ramazan Poyraz(AK Parti), Ramazan Çakır, (AK Parti), Ali Koç (AK Parti), Nesibe Bahadır (CHP), Eren Kurt(CHP)

İsim Tespit Komisyonu: Ali Koç(AK Parti), Mekin Arslan Başak(AK Parti), Ramazan Poyraz (AK Parti), Mehmet Ali Çetin (İYİ Parti), Halil Yurtsever(CHP) Kentsel Gereksinimler Komisyonu: İsmail Kaya(AK Parti),Ali Fidan(AK Parti), Ahmet Sabır (MHP),Veli Yılmaz(CHP), Cafer Turgay(CHP) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Hatice Sütcü (AK Parti), Ali Fidan, Ramazan Poyraz(AK Parti), Nesibe Bahadır(CHP), Veli Yılmaz (CHP) Esnaf Sicil Takip Komisyonu: Nebi Sezgin (AK Parti), Fatma Tutan, Süleyman Acar(AK Parti), Mustafa İlhan(CHP), İbrahim Velican(CHP)

"Denetim Komisyonu raporu mecliste okundu"

Komisyon üye seçimlerinden sonra Denetim Komisyonu'nun olumlu görüşlerinin yer aldığı 2020 yılı gelir ve giderler ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için hazırlanan rapor mecliste okundu. Denetim raporunun ardından 2020 yılının faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Bu süreçte Başkan Hakan Tütüncü, yasa gereği meclis başkanlığı görevini Meclis Başkan Vekili Süleyman Acar'a bırakarak, AK Parti grubu sıralarına oturdu. Tütüncü, 2020 yılı faaliyet raporunda yer alan hizmetlerle ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2020 yılında açılışı yapılan, temeli atılan yatırımlara ve belediye hizmetlerine yer verdiği konuşmasında şu konulara değindi:

"Bütçe hedefinin tamamı gerçekleşti"

"Bu yıl pandemiye rağmen hedeflerinin üzerine çıkmış, pandeminin arkasına sığınmamış bir Kepez Belediyesi faaliyet raporu ile karşı karşıya olduğumuzu görmenin tarifsiz mutluluğu içerisinde olduğumu ifade etmek isterim. Bütçe hedeflerimizin neredeyse tamamına yakınını gerçekleştirmiş olduğumuzu görüyoruz. 2020'de yüzde 91,14'lük gider gerçekleşmesi, gelir hedefinin de yüzde 101, 25'ini gerçekleştirdik. Elde edeceğimiz gelir hedefinin üzerine geçmişiz. 2009'da ilk göreve geldiğimde yüzde 50'ler seviyesinde bir bütçe tutturmalarının olduğunu hesaba kattığımızda bu bir başarıdır.

"Yatırım hizmetleri"

2020 yılının faaliyet raporuna baktığımızda; Fen İşleri Müdürlüğümüzün, 65 kilometre yeni yol açtı, 63 kilometre stabilize yol yaptı, 69 kilometre sıcak asfalt, 76,5 sathi asfalt yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz; bu yıl 23 yeni park yaptı. Dönemlerimizde 401 farkın eklendiğini ifade etmeliyim. Göreve geldiğimizde 269 olan park sayısı bugün 670'e çıkmıştır. Park Bahçeler Müdürlüğümüz, 2009-2020 yılları arasında ciddi bir yeşil seferberliğine önem vererek ilçemize 3 milyon 200 bin metre kare yeni yeşil alan kazandırdı.

"Kepez'e müzeler""

İlçeye, 5 yeni basketbol sahasının yapılmasını, 34 bin 660 adet yetişmiş ağaç bölgemize kazandırıldı. Yapım çalışmalarına baktığımızda Anadolu Şehitler Müzemiz hizmete sunuldu. Kepez Belediyesi'nin 12 yıllık yolculuğunda en büyük projesi olan Kepez Bilim Merkezi dokuma parkın içerisinde 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. 14 anabilim dalında sergisi, 6 tane de atölyesi ile Antalya'nın ve Akdeniz Bölgesi'nin tek, Türkiye'nin de 7 bilim merkezi olmuştur. Dokuma'nın içerisinde bilim park projemizi, Cemil Meriç Kütüphanemizi, Erenköy ve Teoman Paşa kreşimizi tamamladık.

"Orman çiftliği"

Millet Kıraathanesi'ni hizmete sunduk, Kirişçiler'de 3 bin kamyondan fazla toprak çekmek ve yeryüzü topografya yeryüzü şekillerini düzeltmek suretiyle güzel bir Orman Çiftliği yaptık. 200 dönümlük bir çiftlik oldu. Altınova'da Pir Sultan adını verdiğimiz Cem Evi'ni hizmetine açtık. Bir Zamanlar Antalya Müzesini tamamladık. Perihan Esat Aral ve Şelale Ortaokullarına çok amaçlı birer salon yaptık. Gaziler ve Duacı Sosyal Yaşam Merkezimiz de hizmete sunuldu.

"Doğal yaşam parkı"

Konyalılar Cami ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Kepez Balıkçılar Çarşısı ve Organik Pazar devam ediyor. Ünsal Mahallesi'ne güzel bir doğal yaşam parkı kazandırmak için çalışıyoruz. Botanik Parkı tamamladık. Bu yıl içerisinde onu da açacağız. Eski Pil Fabrikası'nın Millet Bahçesi olarak düzenlenmesi çalışmaları da 2020 yılının sonlarında başlamıştı. Önemli bir müjdeyi de vermek istiyorum. Antalya'ya 23 dükkanlı güzel bir Sahaflar Çarşısı kazandırıyoruz. Belediye Sağlık Merkezimiz Tıp Merkezi statüsüne alınması 2020 yılının en önemli sağlık çalışmasıydı.

"Yabancı Diller Akademisi"

Kültür ve sosyal faaliyetler konusunda da çok önemli çalışmalar yaptık. Bu yaptığımız önemli çalışmalar içerisinde en önemli çalışma alanımız Yabancı Diller Akademisi kurmamız oldu. Yabancı Diller Akademisi 2020'nin en önemli çalışmasıydı. Özellikle Turizm'de çalışan niteliksiz çalışanları nitelikli hale getirmek anlamında önemli bir misyon ifade eden bu Yabancı Diller Akademisi inşallah 2021 ve 2022 yılları içerisinde de farklı atılımlar yapacak.

Sosyal yardım faaliyetlerimize de aynı şekilde devam ettik. Sahaf Festivali ve Sömestr Festivali 2020'nin önemli çalışmalarındandı. Sera atıklarından gübre yapmayı, yemek atıklarından kedi köpek maması yapmayı başaran arkadaşlarımız sıfır atık yolculuğunda belediyemize önemli de bir ödül kazandırdılar.

"Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi"

İmar ve Şehircilik konusunda da pek çok çalışmalara imza attık. 2 tane dikkati çeken çalışmamız oldu. Bunlardan bir tanesi Gülveren Kentsel Dönüşüm projesidir. Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'ni 2 yıl içerisinde yapacaktık, teslim tarihimiz 2022 yılının Nisan ayıydı. Hak sahiplerimizin dairelerini 22 Nisan 2021 günü noter kurası ile teslim ediyoruz. Gülveren kentsel dönüşüm projesi mantığı itibariyle Türkiye'de ilk olan bir projedir. Benzeri hiç bulunmamaktadır.

"90 bin gece kondu tarihin karanlık sularında"

İmar ve Şehircilik alanında yaptığımız en önemli çalışmalardan birisi Masa Dağı bölgesinde 8 mahalleye ilgilendiren bir esaslı çalışmaydı. Vatandaşlarımızda burada inşallah tapularına kavuşacak. Önümüzdeki yıl bugünlere geldiğinizde hedefimiz orada yeni yapılaşmaların başladığını görmektir. 90 binden fazla gecekonduyu nasıl Kepez'de tarihin karanlık sularına gömdüysek, hemşehrilerimizi nasıl şehirleşmenin konforu ile tanıştırdıysak, bambaşka bir Kepez meydana getirdiysek, ben inanıyorum ki Masa Dağı'nın eteklerindeki o gecekondu silüetini de düzenli yapılaşmalar ile değiştirmek bize, bu döneme ve bu mecliste nasip olacak.

"Antalya Şehir Hastanesi"

Uzunca yıllar hayalini kurduğumuz, peşinden koştuğumuz Kepez'in rüya projesi olarak tanımladığımız Antalya Şehir Hastanesi'nin temeli geçtiğimiz ay içerisinde kazılmaya başlandı. Antalya Cumhuriyetin 100'üncü yılında bu hayaline kavuşacak. Sağlık alanında akla gelen tek ilçe Kepez olacak. Antalya'nın Diş Hastanesi, Türkiye'nin ilk akıllı hastanesi, AMATEM, Kanser Merkezleri, özel sağlık tesisleri de Kepez'de. Bunlar 2009 yılından sonra yapılan tesisler. " ifadelerini kullandı.

Meclis, Kepez Belediyesi'nin 2020 yılı Faaliyet Raporu'nu oy birliğiyle kabul etti. - ANTALYA