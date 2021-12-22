Üye Girişi
Kerem Alışık'ın sunumuyla "Seneye Bu Zamanlar" - Son Dakika

Kerem Alışık'ın sunumuyla "Seneye Bu Zamanlar"

22.12.2021 13:48
Kerem Alışık'ın sunumuyla "Seneye Bu Zamanlar"

TRT1 ekranının, birbirinden ilginç hayat hikayeleri ile şaşırtan programı "Seneye Bu Zamanlar" yeni bölümlerle geliyor..

ilk sezonu yaz aylarında TRT1 ekranlarında seyirci ile buluşmuştu. Yoğun ilgi gören programın 2.sezon çekimleri de tamamlandı. Program yeni bölümleriyle 22 Aralık'tan (bu akşam) itibaren her Çarşamba 22.30'da TRT1'de ekrana gelmeye devam edecek.

"Seneye Bu Zamanlar programı nasıl çekliliyor?

"Seneye Bu Zamanlar"a başvuran katılımcılar programın çekildiği stüdyoya iki kez konuk oluyorlar. İlk geldiklerinde kendileri için belirledikleri hedefi ve bunu neden istediklerini anlatıyorlar. Daha sonra bu hedeflerine ulaşmak için 1 yıl boyunca çaba sarf ediyorlar. Bir yıl sonra ikinci kez stüdyoya konuk olan katılımcılar bir sene önce stüdyoda dile getirdikleri hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını ve bu süreçte neler yaşadıklarını izleyenlere aktarıyorlar. Tabi ikinci kez stüdyoya geldiklerinde hayatlarında birçok şey değişmiş olabiliyor. Program, yaptığı çekimlerle katılımcıların bir sene boyunca hedeflerine ulaşmak için yaşadıklarını da ekrana getiriyor. Her hikayenin çekimi ortalama 1 yıl sürüyor ama programda dakikalar içinde seyircilerin bütün hikayeyi izlemesi sağlanıyor… Programda, bu süre içinde yaptıklarını, amaçlarına ulaşmak için gösterdikleri çabayı ve başlarından geçen olayları anlatan katılımcılar ile Kerem Alışık arasında duygu dolu anlar yaşanıyor…

Programın 2.sezonunda da gerçek hayat hikayeleri şaşırtmaya devam edecek!...

Dünyada birçok ülkede yayınlanan ve büyük ses getiren programda zorluklar karşısında pes etmeyen, geleceğe dair umutları olan, hayallerinin peşinden gidenlerin hikayesi ekranlarda yine gündem yaratacak. Çekimleri yaklaşık bir yılda tamamlanan "Seneye Bu Zamanlar" gerçek hayat hikayeleri ve başarı öyküleriyle izleyenlerde merak uyandıracak…

Kerem Alışık'ın sunumuyla Seneye Bu Zamanlar

Kerem Alışık, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kerem Alışık'ın sunumuyla 'Seneye Bu Zamanlar' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:41 Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım
13:33 Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller
13:32 Çuval giyerek gözükmediğini sanan hırsızın güvenlik kamerasındaki komik anları
13:12 Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak fiyatlarda gevşeme bekliyoruz
13:09 Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde mega yat iddiası!
13:07 Rıdvan Dilmen çok tepki alan çağrısını tekrarladı: Bir daha söylüyorum, heykeli diksinler
13:07 Bir buçuk ayda hem annesi hem babası gitti! Sezai Aydın'ın kızının cümleleri yürek burktu
13:06 Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi
13:06 BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor
12:48 Erdoğan'dan Durmuş Yılmaz'a sert tepki: Beyni sulanmış
Bakan Koca'dan Şanlıurfa'ya müjde! 560 personel atanacak Bakan Koca'dan Şanlıurfa'ya müjde! 560 personel atanacak         
13:49
Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım         
13:41
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 13:56:17. #1.12#
SON DAKİKA: Kerem Alışık'ın sunumuyla "Seneye Bu Zamanlar" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement