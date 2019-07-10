Son Dakika Haberleri: Kerim Avcı rekabete hazır
Son Dakika Spor Haber

Kerim Avcı rekabete hazır

40 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te 10 numaralı formayı giyen Kerim Avcı, rekabete hazır olduğunu ve yeni sezonda takımının vazgeçilmez isimleri arasında yer almak istediğini söyledi.

Kerim Avcı rekabete hazır, System.String[]
Kerim Avci, Gaziantep, Spor
KEREM KOCALAR - Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te 10 numaralı formayı giyen Kerim Avcı, rekabete hazır olduğunu ve yeni sezonda takımının vazgeçilmez isimleri arasında yer almak istediğini söyledi.
Kerim Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon büyük bir azim, birlik ve beraberlik göstererek başarıya ulaştıklarını ifade etti.
Süper Lig'e yükselmenin zor olduğunu ve alt ligde çok çetin bir mücadelenin yaşandığını aktaran 29 yaşındaki futbolcu, yeni bir sayfa açtıklarını ve tüm hesaplarını ligin kalıcı ekipleri arasında yer almak üzerine kurduklarını kaydetti.
Kerim Avcı, Gazişehir Gaziantep'in Türkiye'deki birçok kulübe örnek bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Bu kulüpte olmaktan gerçekten çok mutluyum. Bu kulübe layık olacak oyun anlayışıyla sahadaki varlığımı sürdürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Yeni sezon için çalışmalara başladıklarını ve hazırlıkların oldukça verimli geçtiğini dile getiren deneyimli oyuncu, şöyle konuştu:
"İlk etapta hocamızın talimatları doğrultusunda kondisyon ve güç depoluyoruz. Cuma gününe kadar burada ikinci etaba hazır olmak için çalışacağız. Elbette bu sezon formayı giymek kolay olmayacak ama ben her türlü rekabete hazırım. Savaşıp formanın vazgeçilmezi olmak istiyorum.
Sürekli sahada olup, takımımızın daha iyi yerlere gelmesi için mücadele edeceğim. Kendime güveniyorum. Takıma katılan arkadaşlarımız olacak ve bu, bizim hem güçlenmemizi hem de rekabetin daha da artmasını sağlayacak. Rekabetin olduğu yerde her zaman başarı olur."
"Sumudica ile çalışmak çok keyifli"
Kerim Avcı, teknik direktör Marius Sumudica ile çalışmaktan keyif aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Burada oynamak herkese nasip olmaz. Ben de bu bilinçle, takımıma ne kadar faydalı olabilirim düşüncesiyle en başından beri çalışmalarımı bu zihniyetle sürdürdüm. Şu an yeni sezonun startını verdik ve yeni teknik direktörümüz Marius Sumudica ile ilk etap kamp çalışmalarını devam ettiriyoruz.
Sumudica ile çalışmak çok keyifli olacak. Çünkü işini severek ve bilerek yapan ender teknik adamlardan biri. Onun bilgi ve birikimlerinden faydalanmak istiyorum. Sumudica ile Süper Lig'de çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum."
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Olcay Şahan, Gazişehir Gaziantep yolunda! Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye olay gönderme! Lens'in göbeğine Beşiktaş'tan sert uyarı! Messi'ye 2 yıl men cezası gelebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 11:49:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kerim Avcı rekabete hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]