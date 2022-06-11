Kerkük Maarif Okulunda karne heyecanı yaşandı

Irak'ın Kerkük kentinde, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesinde faaliyet gösteren Kerkük Maarif Okulunda karne teslim töreni düzenlendi.

Tatil ve karne heyecanını yaşayan öğrenciler, törende yıl içinde hazırladıkları gösterileri sergiledi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Maarif Kerkük Okulları Müdürü Asım Asaroğlu, Kerkük Maarif Okulunda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının başarıyla tamamlandığını söyledi.

Okula bu sene 4. sınıfa kadar öğrenci aldıklarını ve öğrenci sayısının 160 olduğunu aktaran Asaroğlu, yıl sonu karne heyecanını velilerle birlikte kutladıklarını ifade etti.

Kerkük'te ilk kez karne heyecanının yaşanmasından mutluluk duyduklarını belirten Asaroğlu, Kerkük Maarif Okullarının İngilizce ve Arapça eğitim verdiğini ve bunun yanında Türkçenin de öğretildiğini aktardı.

Türkiye Maarif Vakfının 2016'dan itibaren 49 ülkede 427 eğitim kurumu ve yaklaşık 50 bin öğrencisi bulunuyor.

Türkiye Maarif Vakfının Irak'ta 10 okulu bulunuyor. Bağdat'ta 1200, Erbil'de de yaklaşık 800 öğrenci eğitim alıyor.