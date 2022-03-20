Kerkük'te Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Kerkük'te Nevruz Bayramı kutlandı

20.03.2022 20:50
Kerkük'te Nevruz Bayramı kutlandı

Irak'ın Kerkük kentinde, Nevruz Bayramı kutlama programı, her yıl olduğu gibi bu sene de tarihi Kerkük Kalesinde yapıldı.

Irak'ın Kerkük kentinde, Nevruz Bayramı kutlama programı, her yıl olduğu gibi bu sene de tarihi Kerkük Kalesinde yapıldı.

Tarihi kalede yapılan etkinliğe çok sayıda Kerküklü, ellerinde Irak bayraklarıyla katıldı. Yerel yetkililerin de katıldığı etkinlikte bazı Kürt siyasi parti temsilcileri de hazır bulundu.

Irak güvenlik güçleri, önceki yılların aksine bu yıl kaleye IKBY bayrağının asılmasını kabul etmedi, sadece elde taşınmasına izin verildi.

Kale üzerindeki etkinlik sırasında emniyet güçleri sıkı güvenlik tedbirleri aldı. Bu kapsamda, kutlamanın yapıldığı kaleye giden yollar araç trafiğine kapatıldı.

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Nevruz Bayramı, Kerkük, Kürt, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kerkük'te Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika


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