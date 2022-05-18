Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a ait 3 sığınak imha edildi - Son Dakika
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Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a ait 3 sığınak imha edildi

18.05.2022 20:38
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a ait 3 sığınak imha edildi

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik federal polis gücü tarafından başlatılan operasyonda, örgüte ait 3 sığınak imha edildiği bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik federal polis gücü tarafından başlatılan operasyonda, örgüte ait 3 sığınak imha edildiği bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Irak Federal Polis Gücü tarafından kentin güneyindeki Aderban bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyon kapsamında örgüte ait üç sığınağın imha edildiği belirtilen açıklamada, bölgede çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca operasyonun devam ettiği kırsaldaki kamışlık alanda terörist keskin nişancıların kullandığı çok sayıda silahın da bulunduğu dile getirildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.???????

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a ait 3 sığınak imha edildi
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a ait 3 sığınak imha edildi
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a ait 3 sığınak imha edildi
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a ait 3 sığınak imha edildi
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a ait 3 sığınak imha edildi

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Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 2 terörist öldürüldü Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 2 terörist öldürüldü
Kaynak: AA

Kerkük, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a ait 3 sığınak imha edildi - Son Dakika


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