Kervan Gıda'nın talep toplama süreci tamamlandı - Son Dakika

Kervan Gıda'nın talep toplama süreci tamamlandı

01.12.2020 10:02
Kervan Gıda'nın talep toplama süreci tamamlandı, System.String[]

İstanbul merkezli, Türkiye'nin en büyük şeker ve şekerleme şirketlerinden biri olan Kervan Gıda, talep toplama sürecinin tamamlandığını duyurdu.

İstanbul merkezli, Türkiye'nin en büyük şeker ve şekerleme şirketlerinden biri olan Kervan Gıda, talep toplama sürecinin tamamlandığını duyurdu. Yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 34,2 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 10,7 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının da 2,6 katı talep geldi. Kurumun, pay başına nihai halka arz fiyatı 9,00 lira olarak belirlendi.

Kervan Gıda'nın, OYAK Yatırım liderliğinde yürütülen ve 26-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama süreci tamamlandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) yapılan açıklamaya göre toplam 268 bin 847 yatırımcıdan 875.183.534 pay talep toplandı. Halka arz edilen toplam pay adedi ise 51.750.000 oldu.

GELİR BÜYÜME ODAKLI KULLANILACAK

Talep toplama sürecinde gördükleri ilgiden mutlu olduklarını söyleyen Kervan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başar, elde edecekleri geliri büyüme odaklı kullanacaklarını belirtti.

Başar, "Halka arz sürecimizin talep toplama dönemini tamamladık. Süreç boyunca bireysel ve kurumsal yatırımcılardan gördüğümüz büyük ilgiden dolayı çok mutluyuz. Bu süreçte bizimle birlikte hareket eden konsorsiyum lideri OYAK Yatırım başta olmak üzere tüm konsorsiyum üyelerimize, ilk duyuruyu yaptığımız andan itibaren kurumumuzu yakından takip eden sektör basınına, süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve tabii ki bize güvenen ve talep toplama sürecimize yoğun ilgi gösteren kurumsal ve bireysel tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

GELİRİN YÜZDE 55'İ YURT DIŞI YATIRIMLARINDA KULLANILACAK

Elde edecekleri geliri nasıl değerlendireceklerini anlatan Şükrü Başar, "Halka arzdan elde edilecek geliri üç ana alanda değerlendireceğiz. Halka arz gelirinin yüzde 55'i ile Avrupa'da yeni bir yatırım satın alım yapmayı hedefliyoruz. Bu konuda araştırmalarımıza başladık. İç pazara yönelik olarak ise kaynağın yüzde 25'i ile yapılmakta olan yatırımların fonlanmasını ve fabrika binası satın alımının finanse edilmesini düşünüyoruz. Kalan yüzde 20'lik kısım ile de kurumun finansal yapımızın daha da güçlendirilmesini amaçlıyoruz" diye konuştu.

"BU YILIN İLK YARISINDA YÜZDE 41 BÜYÜDÜK"

Başar, "Biri İstanbul, ikisi Manisa Akhisar'da olmak üzere toplam 70 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip bir kurum olarak bugün 2 bin 100'den fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. 2020 yılı sonunda 72 bin 300 tonluk üretim hacmine ulaşacağız. 2020 yılının ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 41 büyüyerek, ilk altı aylık dönemi 469 milyon lira ciroyla kapattık. İstikrarlı bir grafiğe sahibiz. Halka arz ve yükselen büyüme ivmemizle dünya markası hedefimize daha da yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünyada çok çeşit üreten yumuşak şeker firması olduklarını aktaran Başar, "Yumuşak şekerin en çok tüketildiği ülkelerde; Amerika, İngiltere, Almanya ve Rusya'da kendi şirketlerimiz, bağlı ortaklıklarımız bulunuyor. Yurt dışında market odaklı bir büyüme sergiliyoruz. Globalde ciro olarak sekizinci sıradayız. Orta vadeli hedefimiz ilk beşe girmek. Türkiye'de üçüncü çeyrek verilerine göre pazar payımız yüzde 22 ve ikinci sıradayız. Ülkemizde, önümüzdeki üç yıl içinde pazar lideri olmak istiyoruz" dedi.


Kervan Gıda'nın talep toplama süreci tamamlandı
Kervan Gıda'nın talep toplama süreci tamamlandı
Kervan Gıda'nın talep toplama süreci tamamlandı
Kervan Gıda'nın talep toplama süreci tamamlandı

Ordu Yardımlaşma Kurumu, İstanbul, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kervan Gıda'nın talep toplama süreci tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


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